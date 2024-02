Koszmar Andrzeja Dudy! Wizerunkowo to on ucierpiał najbardziej

Przypomnijmy, że 9 stycznia prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na uroczystość powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców prezydenta RP. Panowie wzięli udział w tym wydarzeniu, a następnie kilka godzin po zakończeniu wyszli na dziedziniec Pałacu i wydali oświadczenie dla mediów, po czym wrócili do Pałacu. Jednak tego samego dnia wieczorem do akcji wkroczyła policja i pod nieobecność prezydenta wyprowadziła Wąsika i Kamińskiego odstawiając koniec końców do aresztu na warszawskim Grochowie. Następnie zostali rozdzieleni: Kamiński trafił do zakładu w Radomiu, a Wąsik do zakładu w Przytułach Starych koło Ostrołęki.

Przesiedzieli za kratami dwa tygodnie, ponieważ dopiero 23 stycznia prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, by doprowadzić do ich wyjścia na wolność: - Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są ułaskawieni - oświadczył wówczas prezydent i zaapelował też o natychmiastowe zwolnienie ich z zakładów karnych. Tak też się stało, bo tego samego wieczoru obaj wyszli na wolność.

Teraz jednak okazuje się, że jeśli spojrzeć na całą sprawę wizerunkowo, to najwięcej na tym stracił właśnie Andrzej Duda, wynika z sondażu United Surveys. Na pytanie zadane w sondażu: "Czyj wizerunek najbardziej ucierpiał na zamieszaniu wokół ułaskawienia i wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?" aż 62,8 proc. wskazało na wizerunek Andrzeja Dudy. Pozostali uwzględnieni w badaniu zaliczyli dużo niższe wyniki 12,9 proc. w sondażu wskazało marszałka Sejmu Szymona Hołownię, 9,2 proc. premiera Donalda Tuska, a jedynie 2,8 proc. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE WĄSIKA TYDZIEŃ PO WYJŚCIU NA WOLNOŚĆ

M. WĄSIK: NIE BOJĘ SIĘ. NIE ZŁAMIE MNIE TUSK ANI GIERTYCH