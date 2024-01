Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są w więzieniu. Zostali prawomocnie skazani

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są w więzieniu. Przypomnijmy, że politycy PiS zostali skazani w grudniu 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności ws. tzw. afery gruntowej. Zostali zatrzymani i aresztowaniu 9 stycznia, w Pałacu Prezydenckim. Pojawili się tam tego dnia, by wziąć udział w uroczystości powołania swoich dawnych współpracowników na doradców prezydenta. Potem zostali gośćmi głowy państwa. Po zatrzymaniu przez policję, Kamiński i Wąsik najpierw razem trafili do jednego z aresztów w Warszawie, potem zostali rozdzieleni. Mariusz Kamiński został przewieziony do zakładu karnego w Radomiu, a Wąsik - do aresztu w Przytułach Starych. Obaj prowadzą strajk głodowy.

Andrzej Duda o głodujących Kamińskim i Wąsiku: Ułaskawię, żeby ich ratować

Prezydent Andrzej Duda już raz ułaskawił polityków PiS - w 2015 roku. Teraz zrobi to ponownie, co zapowiada w wywiadzie udzielonym "Super Expressowi".

Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - zapowiada prezydent Duda w rozmowie z SE. - Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - podkreśla Duda w wywiadzie dla SE.

Kiedy Kamiński i Wąsik będą w domu? "Mam nadzieję, że jak najszybciej"

Zapytany o to, kiedy - jego zdaniem - Kamiński i Wąsik będą w domu, Andrzej Duda, odpowiada: - Mam nadzieję, że jak najszybciej. Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy.

Co więcej, w rozmowie z "Super Expressem", prezydent Andrzej Duda wyraźnie podkreśla, że jego ułaskawienie z 2015 roku, jest cały czas w mocy. Zaznacza, że dokonał ułaskawienia polityków PiS w zgodzie z polską Konstytucją, a potwierdził tę zgodność z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny.

Moje ułaskawienie cały czas jest w mocy. Zarówno środowisko sędziowskie w Polsce, w jakiejś tam części także i prawnicze, które zmieniły zdanie na przestrzeni ostatnich lat, wyrywa kartki ze swoich własnych podręczników, udając, że dawniej nie mieli poglądów przed rokiem 2016. I upiera się, że to ułaskawienie wydane wobec panów Kamińskiego i Wąsika, było niedopuszczalne. W moim przekonaniu i w przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego było dopuszczalne.

Cały wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w poniedziałek, 22 stycznia w "Super Expressie" i na SE.pl.

Poniżej zobaczycie galerię zdjęć z wizyty prezydenta Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos:

