Kosiniak-Kamysz potwierdził. Polska wzmacnia obronę w obliczu rosyjskiej eskalacji

Władze polskie oceniają, że Rosja celowo destabilizuje przejścia graniczne i eskaluje konflikt nie tylko z Ukrainą, ale także z państwami NATO, co potwierdzają doniesienia służb i wypowiedzi szefów rządów państw Sojuszu.

Polska wzmacnia obronę przeciwlotniczą, w tym poprzez rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim, oraz zwiększa gotowość na przejściach granicznych, budując umocnienia i angażując sojuszników.

Polska zadeklarowała pomoc Litwie w przypadku konieczności ewakuacji ludności oraz zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w razie agresji na którekolwiek z państw bałtyckich.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o intensyfikacji działań obronnych. Jak przekazał, sygnały napływające od kilku tygodni skłoniły do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wskazał natomiast na podniesiony stan gotowości na przejściach granicznych z Ukrainą.

W trakcie wspólnej konferencji prasowej w Dorohusku, na przejściu granicznym z Ukrainą, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że po niedawnych incydentach z użyciem dronów w rejonie granicy, wojsko udzieliło wsparcia Straży Granicznej. Obejmowało to szybkie wzniesienie umocnień, mających zapewnić schronienie przed atakami dronowymi, a także wzmocnienie systemu obrony powietrznej wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej.

- Informacje, które dochodziły do nas od kilku tygodni, spowodowały wzmocnienie obrony przeciwlotniczej od początku września tego roku – oświadczył szef MON.

Eskalacja zagrożeń

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na celowe działania Rosji skierowane przeciwko przejściom granicznym. Poinformował, że obiekty te, leżące na styku Ukrainy z Mołdawią, Rumunią, a także Polską, stały się ostatnio obiektem ataków.

- Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odpraw granicznych i próbą niszczenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą – ocenił minister. - Federacja Rosyjska eskaluje konflikt nie tylko z Ukrainą, ale przez wspinanie się po szczeblach drabiny eskalacyjnej także z państwami NATO; o tym mówią doniesienia służb i de facto wszyscy szefowie rządów państw Sojuszu - podkreślił.

W kontekście tych zagrożeń, minister nie wykluczył zwołania posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa jeszcze w bieżącym tygodniu. Celem byłoby omówienie przez ministrów, dowódców i szefów służb potencjalnych prowokacji ze strony Rosji.

Wzmacnianie obrony przeciwlotniczej

W odpowiedzi na rosnące ryzyko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, szef MON poinformował o dalszym wzmacnianiu zdolności obronnych. Na przejściach granicznych rozmieszczono dodatkowe stanowiska obrony przeciwlotniczej. W województwach lubelskim i mazowieckim zostały zainstalowane baterie systemu Patriot.

Minister wspomniał również o intensywnym wykorzystaniu "par dyżurnych", czyli samolotów myśliwskich, które są aktywowane codziennie, często kilkukrotnie. Wskazał także na zaangażowanie sojuszników:

- Nasi sojusznicy też angażują się. Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami, w najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła – wyliczał. - Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiają szefowie sztabów – oznajmił.

Podkreślił on wagę wspólnych działań w budowaniu schronień oraz rozwijaniu systemów przeciwlotniczych i przeciwdronowych. Jednocześnie zaapelował do obywateli, zwłaszcza tych przebywających w pobliżu przejść granicznych, o bezwzględne przestrzeganie komunikatów wydawanych przez Straż Graniczną.

W naszej galerii zobaczysz Władysława Kosiniaka-Kamysza z żoną:

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