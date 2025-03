List Dudy do Tuska

"Tarcza Wschód": Polska wzmacnia granicę za miliardy złotych

Polska rozpoczyna realizację strategicznego projektu "Tarcza Wschód", mającego na celu wzmocnienie odporności kraju na potencjalne ataki i wojnę hybrydową. Inicjatywa, zaplanowana na lata 2024-2028, zakłada umocnienie około 800 km granicy wschodniej i północnej. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 10 mld zł, jednak jak przyznał wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, kwota ta może ulec znacznemu zwiększeniu.

Inwestycja strategiczna na lata

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że 10 mld zł to jedynie początek, a projekt będzie kontynuowany po 2028 roku i rozszerzony na całą wschodnią granicę Polski. "Uważam, że jest to strategiczna inwestycja. (...) Na 2028 roku się nie skończy, bo to nie jest tylko granica na północno-wschodniej części, ale musi się też rozciągnąć dużo dalej na południe, na całą wschodnią granicę Polski, więc projekt będzie wieloletni i dużo droższy" – zaznaczył minister.

Fortyfikacje i przeszkody terenowe

Program "Tarcza Wschód" obejmuje budowę fortyfikacji oraz naturalnych przeszkód terenowych w kluczowych województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Europosłowie KO na konferencji prasowej w Brukseli wyrazili w środę satysfakcję z tego, że w nowej strategii KE dotyczącej obronności projekt "Tarcza Wschód" został uznany za priorytetowy. Europoseł Andrzej Halicki przekazał, że do czerwca będą gotowe "konkretne etapy realizacji projektu". Halicki podkreślił: „Do Prawa i Sprawiedliwości mam tylko jeden apel. Jeszcze raz, w zasadzie ten sam, który wypowiedziałem w Strasburgu po sesji, która zaskoczyła mnie swoim rezultatem: przestańcie walczyć z polskim rządem, grając bezpieczeństwem narodowym”.

