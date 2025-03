Polska w centrum europejskiej strategii obronnej. Europa w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Jan Krzysztof Ardanowski z zarzutami! O co chodzi?

Świat się zmienił, a z nim podejście do obronności. Jeszcze kilka lat temu podobny projekt byłby uważany za nadgorliwość, dziś staje się fundamentem nowej polityki bezpieczeństwa Unii. Granica Polski z Rosją i Białorusią to pierwsza linia obrony UE. To nie tylko kwestia suwerenności naszego kraju, ale tarcza dla całej Europy przed potencjalnymi zagrożeniami militarnymi i hybrydowymi.

„Tarcza Wschód to nie tylko projekt dla Polski, to projekt dla wzmocnienia całej Europy” – podkreśla europoseł PO Andrzej Halicki, przewodniczący delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

Biała księga KE: Europa musi być gotowa na nową rzeczywistość

Komisja Europejska wskazała siedem kluczowych obszarów obronnych, w których UE musi uzupełnić braki, aby realnie mówić o bezpieczeństwie:

Obrona powietrzna i przeciwrakietowa Systemy artyleryjskie Amunicja i pociski Drony i systemy antydronowe Mobilność wojskowa Sztuczna inteligencja i nowe technologie w wojsku Strategiczna infrastruktura i ochrona granic

W ramach ostatniego punktu Tarcza Wschód została oficjalnie wskazana jako kluczowy element europejskiego systemu obronnego. To nie tylko uznanie dla polskiej strategii odstraszania, ale także szansa na uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego na jej rozwój.

Co zmieni decyzja KE? Fundusze, modernizacja, autonomia militarna

Bruksela nie poprzestaje na deklaracjach. Plan dozbrajania Europy zakłada 150 miliardów euro na projekty wojskowe, a państwa członkowskie mogą liczyć na poluzowanie rygorystycznej polityki budżetowej w zakresie wydatków obronnych. Tarcza Wschód może więc liczyć na solidne wsparcie unijnych funduszy, co pozwoli na realizację najbardziej ambitnych planów.

„Nadmierne poleganie na ochronie ze strony Stanów Zjednoczonych osłabiło zdolność Europy do samoobrony” – czytamy w dokumencie KE. W kontekście niepewnej przyszłości relacji transatlantyckich, Europa musi być gotowa na samodzielną obronę.

Jak będzie wyglądać Tarcza Wschód? Ochrona na 800 km granicy

Tarcza Wschód to projekt długoterminowy, rozpisany na lata 2024–2028. Jego celem jest kompleksowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO i UE poprzez budowę nowoczesnych fortyfikacji, systemów obronnych i infrastruktury wojskowej.

Główne założenia programu to:

Fortyfikacje na długości około 800 km wzdłuż granic z Rosją i Białorusią, zapewniające barierę przed ewentualnym konfliktem konwencjonalnym.

Zaawansowane systemy monitorowania przestrzeni powietrznej – sieć radarów, dronów i systemów wczesnego ostrzegania.

Nowoczesne zapory i inteligentne systemy obrony – kombinacja fizycznych barier oraz rozwiązań cyfrowych, które pozwolą na błyskawiczne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń.

Współpraca z sojusznikami NATO – aby Polska nie ponosiła ciężaru obrony sama, konieczne będą wspólne ćwiczenia i rozmieszczenie wojsk sojuszniczych.

Dlaczego Tarcza Wschód jest tak ważna?

Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje, że granica Polski to coś więcej niż tylko linia na mapie. To realna bariera bezpieczeństwa dla całej Europy. W kontekście wzrastających napięć międzynarodowych, agresywnych działań Rosji i hybrydowych ataków na granicach Białorusi, stworzenie silnej, nowoczesnej i skutecznej obrony wschodniej flanki NATO to nie wybór, a konieczność.

