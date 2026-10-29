Kosiniak-Kamysz o serwisie rakiet w Polsce: To kolejny krok do zwiększenia naszego bezpieczeństwa

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-29 5:45

Amerykanie wybrali Polskę na miejsce, w którym powstanie centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot. – To kolejny krok do zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Bardzo duży krok. Za kilkanaście miesięcy centrum będziemy mieli gotowe – powiedział „Super Expressowi” wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.).

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia. O nowym centrum serwisu rakiet przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • USA i Japonia produkują i serwisują rakiety Patriot, a ich koszt sięga 5 mln dolarów za sztukę, dlatego co 10 lat wymagają pełnego przeglądu.
  • Amerykanie, NATO i Biały Dom zdecydowali, że pierwsze europejskie centrum serwisowe pocisków PAC‑3 powstanie w Polsce, co ambasador Tom Rose określił jako ważny krok we współpracy obronnej.
  • Władysław Kosiniak‑Kamysz podkreśla, że dzięki temu przeglądy i naprawy będą wykonywane na miejscu, skracając czas oczekiwania z miesięcy do tygodni, a Polska pokonała w rywalizacji Niemcy, Holandię i Norwegię.

Serwis rakiet PAC-3 w Polsce

Pociski do Patriotów to obecnie jedna z najważniejszych potrzeb broniącej się przed Rosją Ukrainy. To także istotna broń przeciwko rakietom balistycznym, używana przez wiele państw NATO. Pociski produkowane są w USA i w Japonii (na licencji) i tylko tam są serwisowane. Każda z rakiet kosztuje nawet 5 mln dolarów za sztukę. Aby były niezawodne, muszą co 10 lat trafić do serwisu.

Amerykańskie koncerny, Biały Dom i dowództwo NATO zgodziły się, żeby pierwszy europejski serwis rakiet PAC-3 powstał w Polsce, o czym pierwsza poinformowała sekretarz stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (42 l.). Z kolei ambasador USA w Polsce Tom Rose (64 l.) podkreślił na X, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa ws. lokalizacji centrum serwisowego stanowi „ważny kamień milowy we współpracy obronnej między USA a Polską i wzmacnia kolektywną obronę NATO”.

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-  Decyzja prezydenta Trumpa o wyborze Polski na lokalizację centrum obsługi technicznej pocisków PAC-3 to ogromny krok naprzód we współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską, który wzmacnia wspólną obronę NATO - napisał Rose w X.

Krótszy czas obsługi sprzętu

„Super Express” zapytał wicepremiera o komentarz do tej inwestycji. – To kolejny krok do zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Bardzo duży krok. Za kilkanaście miesięcy będziemy mieli w Polsce specjalne centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot – mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Oznacza to, że obsługa techniczna, przeglądy, diagnostyka i naprawa pocisków PAC-3 będzie odbywać się u nas – w Polsce. Nie będziemy musieli wysyłać tych pocisków za ocean i czekać. A to dziś trwa nawet kilkanaście miesięcy. Takie centrum w Polsce skróci ten czas do kilku tygodni – czyli zwiększa naszą niezależność i pozwala nie marnować czasu. W ten sposób zwiększymy obronę powietrzną państw europejskich – dodaje polityk.

O lokalizację centrum serwisowego starały się Niemcy, Holandia i Norwegia. Wygrała Polska. – Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz. 

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