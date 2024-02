"Protest Wolnych Polaków" odbył się w Poznaniu

O tym, że taki protest się odbędzie informowaliśmy kilka dni temu. W środę, 21 lutego o godzinie 20:00 pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbył się "Protest Wolnych Polaków" zainicjowany przez kandydata PiS na prezydenta Poznania Zbigniewa Czerwińskiego. Kilkadziesiąt osób zebranych pod WUW skandowało słowa przeciwko m.in. ministrom Bodnarowi i Nowackiej, czy marszałkowi Hołowni. Wspominano także o Powstaniu Wielkopolskim.

Temat protestu pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim

Głównym tematem protestu były zmiany w edukacji i plany ograniczenia w podstawie programowej informacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Przez to obecni na proteście zwolennicy największej partii opozycyjnej głośno artykułowano sprzeciw wobec działań ministry edukacji Barbary Nowackiej.

Hołownia gorszy od Jasia Fasoli?

Zbigniew Czerwiński, kandydat na prezydenta Poznania z PiS odniósł się w wypowiedzi do słów marszałka Sejmu. Ostro je skomentował. - Groził Władimirowi Putinowi, mówiąc, że go wdepcze w ziemię (...) Myślę, że Jaś Fasola to za dużo, to raczej będzie pantofelek za Hołownię - mówił radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wśród zabierających głos byli także: prof. Stanisław Mikołajczak, prezes Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, a także Piotr Lisiewicz z Telewizji Republika. W swoich wypowiedziach także krytykowano ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, czy wskazywano poparcie dla Republiki.