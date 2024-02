Jest polityczna bomba, to będą też ofiary. Bosacki wymienia nazwiska

O co chodzi?

Kandydat PiS w wyborach zaprasza na protest do Poznania

Zbigniew Czerwiński, jest od niespełna tygodnia jest kandydatem PiS na prezydenta Poznania. Postanowił zorganizować "protest wolnych Polaków" pod Urzędem Wojewódzkim przy al. Niepodległości na środę, 21 lutego o godzinie 20:00. - W środę widzimy się pod Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, by zamanifestować przeciw łamaniu prawa przez obecną władzę - napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Kto rządził przez ostatnie 8 lat?" - internauci ostro o pomyśle polityka PiS

Na apel kandydata PiS na prezydenta Poznania odpowiedziało niewiele osób. Jeśli już, to były to komentarze głównie negatywne. - Przeproś za PiS - to tylko jeden z nich. - Złodzieje, którzy okradali Polskę mówią o łamaniu prawa - dodał inny internauta. Inny z komentujących pyta - Kto rządził przez ostatnie 8 lat? - czy Czerwińskiego czeka frekwencyjna klapa?

Kim jest Zbigniew Czerwiński?

O tym, że Zbigniew Czerwiński został kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Poznania pisaliśmy już w środę, 14 lutego. Urodził się 63 lata temu w lubuskim Rzepinie, od czasów studenckich związany jest z Poznaniem. Od kilku kadencji jest radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.