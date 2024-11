i Autor: pixabay Zdjęcie poglądowe

Polski prąd najdroższy w Europie

Koniec z dopłatami do prądu! Zmiany uderzą w portfele Polaków

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, ogłosiła zakończenie dopłat do cen energii elektrycznej. Dla wielu Polaków oznacza to nadchodzące wzrosty rachunków. Decyzję minister tłumaczy stabilizacją rynku energetycznego, ale dla przeciętnego obywatela to widmo wyższych opłat. Polityczne emocje wokół zamrożenia cen prądu rosną.