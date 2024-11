Duda do Mołdawii: Wasze miejsce jest w Europie!

W swoim wpisie na platformie X Andrzej Duda wyraził silne poparcie Polski dla proeuropejskiej drogi Mołdawii. Podkreślił, że ponowne zwycięstwo Mai Sandu na stanowisku prezydenta to symbol, że Mołdawia kieruje się ku demokratycznym wartościom Europy. „Gratulacje dla @sandumaiamd z okazji ponownego wyboru na Prezydenta Republiki Mołdawii! Wasze zwycięstwo to wyraźny sygnał, że miejsce Mołdawii jest w demokratycznej i zjednoczonej Europie. Żadne siły zewnętrzne tego nie zmienią” – napisał, dodając tym samym wyraźne wsparcie Polski dla demokratycznych aspiracji sąsiedniego kraju.

„Miejsce Mołdawii jest w Europie” – silny przekaz poparcia Dudy

Andrzej Duda w swoim tweecie przekazał stanowisko, że Mołdawia powinna być częścią zjednoczonej Europy. Tym samym jego wypowiedź wpisuje się w szerszą strategię Polski wspierającej państwa Europy Wschodniej w procesach demokratyzacji i integracji europejskiej. Zwycięstwo Sandu, podobnie jak wcześniejsze wyniki wyborcze w Mołdawii, postrzegane jest jako wyraz poparcia społeczeństwa dla dalszej integracji z Unią Europejską. Wypowiedź polskiego prezydenta w tej sprawie jasno komunikuje polską solidarność z dążeniami Mołdawii. Szczególnie w czasach, gdy kraj ten zmaga się z presją ze strony Rosji, a władze prorosyjskie tracą wpływy w regionie.

Polska wspiera proeuropejskie aspiracje Mołdawii w obliczu wyzwań geopolitycznych

Od dłuższego czasu Duda wyraża poparcie dla państw, które dążą do zbliżenia z Europą i przestrzegają wartości demokratycznych. Mołdawia, granicząca z Ukrainą i Rumunią, znajduje się pod znacznym wpływem prorosyjskich grup, które próbują przeciwdziałać polityce zbliżenia z Unią. Wybór Sandu postrzegany jest jako wyraz woli mieszkańców, by przyszłość kraju związana była z europejską wspólnotą. Polski prezydent stanowczo zaznaczył, że „żadne siły zewnętrzne” nie zmienią tego kierunku, co jest także jasnym sygnałem w stronę Moskwy – by uszanowała decyzje i suwerenność obywateli Mołdawii.

Polska polityka zagraniczna, skoncentrowana na wspieraniu demokracji i suwerenności na Wschodzie, współgra z działaniami deklarowanymi przez Dudę. Członkostwo Mołdawii w Unii Europejskiej oznaczałoby nie tylko stabilizację regionu, ale także zacieśnienie relacji międzynarodowych, co jest ważnym krokiem w kontekście narastających wyzwań geopolitycznych.

W obliczu rosnącego napięcia w regionie zaangażowanie Polski, wyrażane przez prezydenta, może stanowić fundament dla silniejszej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Congratulations to @sandumaiamd on your re-election as the President of the Republic of Moldova! Your victory is a clear sign that Moldova's place is in a democratic and united Europe. And no external forces will ever change that. 🇵🇱🤝🇲🇩— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 4, 2024