AgroUnia i Porozumienie kończą współpracę!

Informację o decyzji swojego ugrupowania prezes Magdalena Sroka przekazała na Twitterze. Jak napisała szefowa formacji: - Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z AgroUnią - poinformowała. - Koleżankom i Kolegom z AgroUnii życzymy powodzenia w dalszej działalności - dodała Sroka. Do sprawy odniósł się również lider AgoUnii Michał Kołodziejczak, który w czasie południowej rozmowy na antenie RMF FM powiedział: - Nie ma żadnej koalicji AgroUnii w Porozumieniem, nie będzie kongresu. Jasno widzimy, że w takich koalicjach bardzo ważna jest umiejętność rozliczenia się z przeszłością polityczną. Dla mnie w polityce ważna jest przejrzystość, klarowność, jasny przekaz. Jarosław Gowin nie potrafi rozliczyć się z przeszłością. Porozumienie ma twarz Jarosława Gowina, który sam nie wie, co chce dalej robić, a Magdalena Sroka mówi, że to on będzie decydował, co dalej. Umawialiśmy się, że Jarosław Gowin rozliczy się ze swoją przeszłością i postanowi, co dalej, a Magdalena Sroka będzie tego pilnowała. Tak nie było. Ja nie mogę, dla dobra moich ludzi, dla dobra mojej organizacji, kontynuować koalicji, która nie potrafi jasno i klarownie odciąć się od Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził Kołodziejczak.

Jak dodał, nie ma zamiaru ani on, ani jego środowisko, wykonywać pracy a innych: - Czasy chłopa pańszczyźnianego się skończyły. Ja i moje środowisko bardzo ciężko pracowało przez okres koalicji z Porozumieniem. Ja nie będę pracować na liberałów którzy myślą, ze wykorzystają czyjaś pracę - stwierdził ostro. Zaś na Twiterze napisał: - To nieprawda, że Porozumienie zakończyło współpracę. Magdalena Sroka zachowała się jak typowy polityk. Okłamała Państwa - czytamy wpis Kołodziejczaka.

Krótka historia współpracy środowisk Sroki i Kołodziejczaka

Przypomnijmy, że początku lutego tego tego roku liderka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że otrzymała "zielone światło" od zarządu krajowego partii w sprawie współpracy z Agrounią i jej liderem, czyli Michałem Kołodziejczakiem. Oba ugrupowania planowały wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych 2023, a ich szefowie zapowiadali powołanie nowej partii politycznej.

W połowie lutego liderzy Porozumienia i Agrounii podpisali też wspólną deklarację ideową, zawierającą postulaty obu ugrupowań. Wśród nich znalazły się: ochrona rynku żywności, modernizacja administracji państwowej czy wsparcie dla OZE.

Z powodu pogłębiających się różnic programowych @Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z @AGROunia_ . Koleżankom i Kolegom z AU życzymy powodzenia w dalszej działalności.— Magdalena Sroka (@MagdalenaSroka) May 23, 2023

