Kim jest Stanisław Gawłowski? Został skazany w sprawie afery melioracyjnej

Stanisław Gawłowski urodził się 27 listopada 1968 roku w Brzegu. Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie (licencjat), Wyższą Szkołę Gospodarstwa Krajowego (studia podyplomowe z historii) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji (magisterium). W 2011 roku uzyskał stopień doktora w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W młodości angażował się w działalność opozycyjną, wstępując w 1987 roku do Ruchu Wolność i Pokój, a w 1988 do Konfederacji Polski Niepodległej.

Kariera zawodowa i polityczna

Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował w przedsiębiorstwie połowów i usług rybackich, prowadził własną działalność gospodarczą oraz był kierownikiem biura posła Leszka Smykowskiego.

Jego kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska radnego Darłowa w latach 1994-1998, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu miasta i zastępcy burmistrza. Następnie, w latach 1998-2002, zasiadał w Sejmiku Zachodniopomorskim. W latach 1999-2000 był zarządcą komisarycznym w gminie Mielno. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko zastępcy prezydenta Koszalina.

W latach 2005-2015 Gawłowski sprawował mandat posła na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2007-2015 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. W latach 2017-2018 zajmował stanowisko Sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej. Od 2019 roku pełni funkcję senatora X i XI kadencji.

Gawłowski bezskutecznie kandydował do Sejmu w 1993 i 1997 roku oraz do Sejmiku Zachodniopomorskiego w 2002 roku. Początkowo związany ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, później przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W Sejmie VIII kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W Senacie XI kadencji objął funkcję przewodniczącego Komisji Klimatu i Środowiska.

Stanisław Gawłowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2005 roku oraz Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego w 2009 roku. W 2010 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Mszana Dolna.

Afera melioracyjna

W grudniu 2017 roku Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Stanisława Gawłowskiego w związku z podejrzeniami o korupcję, związanymi z tzw. aferą melioracyjną. Dotyczyła ona nieprawidłowości przy inwestycjach prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W styczniu 2018 roku Gawłowski zrzekł się immunitetu. W kwietniu 2018 roku Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Po zatrzymaniu i przesłuchaniu, Sąd Rejonowy w Szczecinie aresztował Gawłowskiego na trzy miesiące. Decyzja ta została utrzymana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

W czerwcu 2018 roku zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiono żonie Stanisława Gawłowskiego. W lipcu 2018 roku, po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 500 tys. złotych, polityk został zwolniony z aresztu. 6 grudnia 2018 roku Sejm wyraził zgodę na ponowne tymczasowe aresztowanie Gawłowskiego w związku z kolejnymi zarzutami.

Proces w sprawie tzw. afery melioracyjnej, w której jednym z oskarżonych był Stanisław Gawłowski, trwał w Sądzie Okręgowym w Szczecinie od stycznia 2020 r. Śledztwo prowadzono od 2013 r. Akt oskarżenia liczył ponad 1100 stron i obejmował 32 osoby. Prokuratura przedstawiła oskarżonym 94 zarzuty, m.in. łapownictwa i prania brudnych pieniędzy. Głównym wątkiem śledztwa było ustawianie przetargów na prace melioracyjne, realizowane również dzięki wielomilionowym dotacjom UE. Prowadzący postępowanie prok. Witold Grdeń z PK domagał się dla Gawłowskiego kary 6,5 roku pozbawienia wolności oraz 180 tys. zł grzywny. Stanisław Gawłowski w czasie śledztwa i procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Podkreślał, że przed sądem stanął "z powodów czysto politycznych".

W czwartek, 18 kwietnia 2024 roku, Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosił wyrok, skazując Stanisława Gawłowskiego na karę pięciu lat pozbawienia wolności.

