Koniec wojny w Strefie Gazy coraz bliżej? Trump ujawnia szczegóły planu

Trump zapowiada przełom: „Będziemy mieć pokój”

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że porozumienie kończące trwającą od miesięcy wojnę w Strefie Gazy może być już blisko.

– Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia – powiedział amerykański przywódca, rozmawiając z dziennikarzami przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork.

Jego wypowiedź wpisuje się w szersze działania dyplomatyczne USA. Reuters informuje, że amerykańscy dyplomaci przygotowali plan pokojowy i że zaproponowano serię kroków negocjacyjnych związanych z Gazy.

Trump dodał, że potencjalna umowa ma obejmować uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas oraz doprowadzić do zakończenia działań wojennych.

– Myślę, że to porozumienie przywróci zakładników. To będzie porozumienie, które zakończy wojnę (...) będziemy mieć pokój – mówił prezydent USA, podkreślając, że jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, będzie to już ósmy konflikt, który udało mu się zakończyć w trakcie kariery politycznej.

Reuters: „Waszyngton pracuje nad planem pokojowym”

Agencja Reuters podaje, że amerykańscy dyplomaci od tygodni pracują nad szczegółami planu, który miałby doprowadzić do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Według źródeł zbliżonych do negocjacji w grę wchodzą propozycje stopniowego wstrzymywania działań wojennych, powrotu części ludności cywilnej do północnej Gazy oraz międzynarodowy nadzór nad odbudową infrastruktury.

Sejm zakazał łańcuchów dla psów! Kaczyński zaskoczył głosem, PiS podzielony

Plan ma również zawierać mechanizm wymiany zakładników na więźniów palestyńskich, co od miesięcy stanowi jeden z najtrudniejszych punktów spornych. Jak zauważa Reuters, w ostatnich dniach „dyplomatyczna aktywność wokół Gazy wyraźnie przyspieszyła”, co może potwierdzać słowa Trumpa o zbliżającym się przełomie.

Wojna w Strefie Gazy trwa już ponad rok

Konflikt między Izraelem a Hamasem trwa od października 2024 roku, kiedy palestyńska organizacja przeprowadziła niespodziewany atak rakietowy, a Izrael rozpoczął zmasowaną ofensywę na Strefę Gazy. Według ONZ zginęło już ponad 35 tys. osób, a ponad milion Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Dotychczasowe próby zawarcia porozumienia kończyły się niepowodzeniem. Kluczowe punkty sporu to m.in. status przyszłego rządu palestyńskiego, gwarancje bezpieczeństwa dla Izraela oraz rola Hamasu w przyszłej administracji Gazy.

Eksperci ostrzegają: „To może być zbyt optymistyczne”

Choć słowa Trumpa obiegły światowe media, eksperci ds. Bliskiego Wschodu podkreślają, że do porozumienia droga jest nadal daleka.

„Każda ze stron ma zupełnie odmienne oczekiwania. Izrael domaga się całkowitego rozbrojenia Hamasu, a Hamas – gwarancji politycznych i humanitarnych. To czyni negocjacje niezwykle trudnymi” – komentuje w rozmowie z Reutersem izraelski analityk Amos Harel.

Część komentatorów zauważa również, że wypowiedź Trumpa ma wymiar polityczny, pokazanie opinii publicznej, że USA odgrywają kluczową rolę w rozwiązaniu jednego z najtrudniejszych kryzysów ostatnich lat.

Czy pokój w Gazie jest realny?

Jeśli zapowiadane przez Trumpa porozumienie faktycznie zostanie podpisane, może to oznaczać największy przełom dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie od czasu porozumień z Oslo. Jednak nawet zawarcie umowy nie gwarantuje trwałego pokoju, wiele będzie zależało od jej implementacji, nadzoru międzynarodowego oraz gotowości obu stron do kompromisu.

Na razie pozostaje pytanie, czy słowa amerykańskiego prezydenta to zapowiedź realnej zmiany, czy jedynie element politycznej strategii przed zbliżającymi się wyborami w USA.

