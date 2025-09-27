Koniec Szymona Hołowni? Nie będzie przewodniczącym partii, straci stanowisko marszałka

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Szymon Hołownia miał stracić stanowisko marszałka na rzecz Lewicy. Do tego jak teraz przekazał, nie zamierza startować na przewodniczącego Polski 2050.

  • Szymon Hołownia rezygnuje z kandydowania na przewodniczącego Polski 2050.
  • Hołownia pozostanie członkiem partii i będzie wspierał jej działania.
  • Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia w listopadzie straci fotel marszałka Sejmu.
  • Rada Krajowa Polski 2050 rekomenduje Hołownię na wicemarszałka Sejmu.

Szymon Hołownia nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego Polski 2050

W sobotę Szymon Hołownia poinformował o swojej decyzji podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050. Jak podkreślił, uważa, że nadszedł odpowiedni moment, aby przekazać „pałeczkę w sztafecie”. Wybory nowego przewodniczącego zaplanowano na styczeń.

- Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – powiedział Hołownia

Hołownia zapewnił, że Polska 2050 zawsze będzie miała „szczególne miejsce” w jego sercu, podobnie jak założone wcześniej przez niego fundacje. Zadeklarował, że pozostanie aktywnym członkiem partii.

- Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram. Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami – zapewnił Hołownia.

Podkreślił również, że przekazuje swoje obowiązki na dwa lata przed wyborami parlamentarnymi, wyrażając nadzieję, że jego współpracownicy wybiorą nowego lidera, który skutecznie poprowadzi partię do zwycięstwa w 2027 roku. Szymon Hołownia wyraził także swoje podejście do kwestii sukcesji w partii:

- Ja bardzo lubię szukać ludzi silniejszych i mądrzejszych od siebie, a nie „killować ich”, jak to jest w zwyczaju politycznym, po to, żeby nie zagrażali mojej pozycji - powiedział Hołownia. Dodał, że nie uważa się za niezastąpionego i nie szuka jedynie zastępcy, lecz prawdziwego następcy.

Rekomendacja na wicemarszałka Sejmu

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Szymon Hołownia odda fotel marszałka Sejmu, a jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. 

Podczas spotkania Rady Krajowej Polski 2050 wiceprzewodnicząca partii, Paulina Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała, że Rada Krajowa jednogłośnie poparła kandydaturę Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu, zgodnie z umową koalicyjną.

- Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Ponadto, we wtorek Rada Krajowa ma wskazać kandydata na wicepremiera po konsultacji z klubem parlamentarnym.

- To są dwie pozycje, które Polska 2050, zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, otrzymuje w momencie, kiedy następuje rotacja na stanowisku Marszałka Sejmu i ta decyzja zostanie podjęta we wtorek – dodała.

