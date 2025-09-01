Koniec epoki Adamczyka i Tulickiego. Wierzbicki nową gwiazdą wPolsce24

Michał Adamczyk i Marcin Tulicki żegnają się z telewizją wPolsce24.

Obaj zapowiadają nowy projekt medialny, prawdopodobnie w internecie.

Adamczyk był dyrektorem programowym, Tulicki – szefem newsroomu.

Do stacji dołącza Emilia Wierzbicki, była dziennikarka TV Republika i rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego.

Wierzbicki poprowadzi nowy program popołudniowy, którego start planowany jest na połowę września.

Zmiany kadrowe wpisują się w ostrą rywalizację wPolsce24 z TV Republiką.

Koniec epoki Adamczyka i Tulickiego

Jeszcze niedawno Michał Adamczyk był nazywany przez szefów Fratrii „absolutnym srebrem” stacji. Teraz odchodzi razem z Marcinem Tulickim, byłym szefem newsroomu. Obaj nie komentują szczegółów rozstania, ale nieoficjalnie wiadomo, że planują uruchomienie własnego kanału w serwisie YouTube.

– To nie była łatwa decyzja, ale słuszna. Zachowamy miłe wspomnienia i wyniki, jakie osiągnęła stacja podczas naszej wspólnej pracy – skomentował Adamczyk w rozmowie z Presserwisem.– Przed nami fantastyczny projekt. O szczegółach poinformujemy niebawem – dodał Tulicki.

Wierzbicki wkracza do gry

Na miejsce głośnych odejść pojawia się nowe nazwisko. Do zespołu wPolsce24 dołącza Emilia Wierzbicki, była dziennikarka TV Republika i rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego. Według portalu Wirtualnemedia.pl poprowadzi nowy program popołudniowy, a jej debiut przewidziano na połowę września.

Sama Wierzbicki ogłosiła w mediach społecznościowych: „Czas na nowy rozdział. Z radością i nową energią dołączam do zespołu wPolsce24 – najszybciej rozwijającej się stacji informacyjnej w Polsce”.

Kontrowersje i nowe rozdanie

Adamczyk i Tulicki to jedne z najbardziej rozpoznawalnych, ale i kontrowersyjnych postaci dawnej TVP. Tulicki odpowiadał za głośną „Inwazję”, za którą sąd nakazał przeprosiny i wypłatę zadośćuczynienia. Adamczyk znalazł się w centrum skandalu po publikacjach Onetu o prokuratorskich zarzutach sprzed lat.

Dziś obaj opuszczają wPolsce24, a ich miejsce przynajmniej symbolicznie, zajmuje nowa twarz. Rewolucja kadrowa może przesądzić o przyszłości stacji w rywalizacji z TV Republiką.

