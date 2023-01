i Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS

Burza w sieci

Konflikt w PSL. Kosiniak-Kamysz ruga wicemarszałka

Władysław Kosiniak-Kamysz o wpisie wicemarszałka woj. lubuskiego dotyczącego reparacji wojennych: Było to kompletnie niepotrzebne; nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na takie błędne, głupie wypowiedzi, trzeba to skasować i przeprosić, że się ktoś pomylił. Zobacz, o co dokładnie chodzi i czy mamy konflikt w PSL?