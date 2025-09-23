Konfederacja straci MILIONY zł?! Jest decyzja PKW! Zero litości

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza jednogłośnie zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Ten krok oznacza, że partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straci prawo do subwencji na najbliższe trzy lata! Wiceszef klubu Konfederacji Michał Wawer co prawda zapowiedział już odwołanie od tej decyzji, ale dodał przy tym, że ugrupowanie ma oszczędności i jest gotowe również na funkcjonowania bez subwencji.

  • PKW podjęła decyzję w sprawie finansowania partii politycznych.
  • Konfederacja może stracić subwencję z budżetu państwa!
  • Co jest powodem tak drastycznej kary i jak wpłynie to na przyszłość ugrupowania?

PKW odrzuca sprawozdanie finansowe Konfederacji

Na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza jednogłośnie podjęła decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego Konfederacji za 2024 r. Odrzucenie sprawozdania finansowego ugrupowania za zeszły rok to konsekwencja odrzuconego wcześniej przez PKW - w marcu tego roku - sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. PKW wskazywała, odrzucając w marcu sprawozdanie, że komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego przyjął korzyści majątkowe o wartości ok. 47 tysięcy złotych. Kwestionowana kwota objęła m.in. przyjęcie niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości około 28 tys. zł, a także m.in. 64 zł na zakup alkoholu (celem tego zakupu miało być, według pełnomocnika finansowego Konfederacji, "spotkanie z kontrahentem i ludźmi od prowadzenia kampanii").

Wśród nieprawidłowości PKW wskazywała także m.in. wpłacenie kwoty nadwyżki pozostałej na rachunku komitetu wyborczego nie na rachunek Funduszu Wyborczego, a na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. PKW podniosła ponadto, że pełnomocnik komitetu wyborczego nie przesłał w terminie sprawozdania finansowego. Skarga na tamtą, marcową decyzję SN, czeka na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym.

Odrzucenie rocznego sprawozdania partii, która pobiera subwencję, oznacza utratę prawa do niej na trzy lata!

Reakcja partii

Michał Wawer zapowiedział, że Konfederacja w najbliższym czasie złoży do Sądu Najwyższego skargę na tę decyzję. Dodał przy tym, że jego partia na razie czeka na doręczenie uchwały PKW. Przyznał, że nie jest zaskoczony ruchem PKW, a prawnicy ugrupowania przygotowywali się na taki scenariusz. - Podchodzimy na spokojnie do tej sytuacji, dlatego że już w przeszłości wygrywaliśmy z Państwową Komisją Wyborczą przed Sądem Najwyższym i uważamy, że tym razem też się to tak skończy. Nasz główny znak zapytania dotyczy tego, czy Ministerstwo Finansów będzie nam zgodnie z prawem wypłacało teraz subwencje - powiedział poseł Konfederacji.

Wiceszef klubu Konfederacji zapewnił, że ugrupowanie jest przygotowane także na taki wariant, a pytany o potencjalną utratę milionów zł z subwencji (ok. 8 mln zł rocznie) odpowiedział, że nie byłby to „koniec świata”. - To nie jest tak, że to jest jakiś koniec Konfederacji, czy że to nas zniszczy tak finansowo, czy w jakimkolwiek innym sensie. Mamy oszczędności i jesteśmy gotowi do funkcjonowania również bez subwencji, jeżeli to będzie potrzebne - podkreślił Wawer, dodając, że walka prawna jest w toku.

