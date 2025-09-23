Lewica chce wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całej Polski.

Minister sportu Jakub Rutnicki przyznał, że spożycie alkoholu w naszym kraju jest "gigantycznym problemem".

Czy radykalne zmiany w dostępności alkoholu poprawią zdrowie publiczne?

Według informacji Polsat News Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący zakazu nocnej sprzedaży alkoholu m.in. na stacjach benzynowych na terenie całego kraju. O propozycję tę pytany był we wtorkowym wydaniu programu "Graffiti" minister sportu, polityk KO Jakub Rutnicki. - Nad każdym projektem trzeba rozmawiać i trzeba tę sprawę rozwiązać systemowo - stwierdził na początku dyplomatycznie.

Nocna prohibicja na terenie całego kraju?

- To, że my mamy gigantyczny problem jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, to nie podlega dyskusji. To nie jest dobra informacja, ile "małpek" dziennie sprzedaje się w Polsce i jak destrukcyjnie wpływa alkohol na kondycję całego społeczeństwa. Musimy o tym rozmawiać i przygotowywać dobre rozwiązania. Jesteśmy otwarci do konstruktywnej dyskusji - podkreślał Rutnicki.

Dopytywany o głośną sytuację w Warszawie, polityk stwierdził, że jest to decyzja tamtejszych władz. - Uważam, że takie sprawy powinny być wypracowywane w ciszy gabinetu, a nie na sesji, ale to są kwestie dotyczące poszczególnych miast i pozostawiam to radnym. Może nie była to forma taka, jak być powinna - ocenił minister sportu.

Polacy chcą prohibicji?

Minister pytany był też o wyniki sondażu IBRiS dla PAP na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu w Polsce. Wskazuje on, że niemal 70 proc. respondentów popiera wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. - To jest problem. Chodzimy nocami po mieście, na spacery, widzimy, co się dzieje przy sklepach, gdzie jest sprzedawany alkohol. To, że ten alkohol w godzinach nocnych powinien być ograniczony - uważam to są dobre, słuszne kierunki, bo miasta, które wprowadzają takie pilotażowe programy mają z tym dobre doświadczenia - zauważył Rutnicki.

- Polacy muszą czuć się bezpieczni, szczególnie w swojej okolicy, a ograniczenie spożywania alkoholu na pewno dobrze wpłynie na kondycję nas wszystkich - podkreślał. Minister dodał, że "jeśli chodzi o uzgodnienia koalicyjne, będziemy na ten temat rozmawiać". - Jest problem, ja się tu w pełni zgadzam. Nadużywanie alkoholu w Polsce jest poważnym problemem, a możliwość jego zakupu w godzinach nocnych też jest problematyczna. Uważam, że ta sprawa, w ten czy inny sposób, powinna zostać załatwiona - oznajmił Rutnicki.

