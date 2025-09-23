Donald Tusk, premier Polski, zamieścił rano wpis na platformie X

We wtorek 23 września lotnisko w Kopenhadze wznowiło działalność po około czterogodzinnym paraliżu spowodowanym obecnością dronów w przestrzeni powietrznej. Incydent ten doprowadził do wstrzymania ruchu lotniczego, a jego okoliczności są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez duńską policję we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem (WIĘCEJ: Lotnisko w Kopenhadze ponownie otwarte po incydencie z dronami w Danii. Co się wydarzyło?).

Stanowczy wpis Tuska

M.in. w związku z tą sytuacją premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną reakcję Polski na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W swoim wpisie na platformie X, szef rządu podkreślił, że liczy na pełne poparcie sojuszników w przypadku konieczności podjęcia działań obronnych. Tusk napisał swoją deklarację w języku angielskim, aby podkreślić międzynarodową wymowę swych słów. - Poland is ready to react toughly against all airspace violations. In such a situation I’m counting on univocal and full support from our allies - napisał, co należy przetłumaczyć w następujący sposób:

- Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznacznie i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników.

Polska gotowa na "każdą decyzję"? Stanowcze słowa Tuska

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej w Sierakowicach, premier Tusk jasno zadeklarował gotowość rządu do podjęcia „każdej decyzji”, która ma na celu ochronę Polski przed potencjalnymi zagrożeniami. Tusk odniósł się do możliwości unicestwienia obiektów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu kraju, takich jak rosyjskie myśliwce.

Podkreślił jednak, że decyzja ta zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu pewności o wsparciu ze strony sojuszników.

Sikorski ostrzega Rosję na forum ONZ!

Również w poniedziałek, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wystosował ostre ostrzeżenie pod adresem Rosji. Sikorski oświadczył, że jeśli kolejny rosyjski pocisk lub samolot naruszy polską przestrzeń powietrzną bez pozwolenia i zostanie zestrzelony, a jego wrak spadnie na terytorium NATO, Rosja nie powinna składać skarg.

Minister Sikorski podkreślił, że w takiej sytuacji Polska działałaby w obronie własnej, zgodnie z prawem międzynarodowym, a Rosja nie miałaby podstaw do roszczeń. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, Sikorski nie chciał zdradzić konkretnych działań, jakie Polska może podjąć w przyszłości, ale zapewnił, że ostrzeżenie zostało jasno sformułowane.

