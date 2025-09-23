Lotnisko w Kopenhadze ponownie otwarte po incydencie z dronami w Danii. Co się wydarzyło?

2025-09-23 7:46

We wtorek 23 września lotnisko w Kopenhadze wznowiło działalność po około czterogodzinnym paraliżu spowodowanym obecnością dronów w przestrzeni powietrznej. Incydent ten doprowadził do wstrzymania ruchu lotniczego, a jego okoliczności są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez duńską policję we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem.

Lotnisko w Kopenhadze otwarte

Autor: Shutterstock
Po ustąpieniu zagrożenia lotnisko poinformowało o wznowieniu operacji. Jednocześnie wystosowano ostrzeżenie do pasażerów. "Mogą wystąpić opóźnienia i odwołania lotów. Pasażerowie proszeni są o śledzenie informacji za pośrednictwem linii lotniczych" – podało lotnisko w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Szczegóły incydentu

Wcześniejsze doniesienia duńskiej policji wskazywały na zaobserwowanie dwóch lub trzech dużych dronów. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Jakob Hansen z kopenhaskiej policji podkreślił, że "nie jest pewne, ile dronów krążyło". Dodał również, że obiekty "zniknęły same". Hansen nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące pochodzenia dronów ani ich dalszego kierunku lotu.

W związku z incydentem wszczęto śledztwo, w które zaangażowane są duńska policja, służby specjalne PET oraz siły zbrojne Danii. Jak zapowiedział Hansen, funkcjonariusze policji pozostaną na lotnisku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dalszego prowadzenia dochodzenia.

Duńska policja prowadzi również współpracę ze swoimi odpowiednikami w Norwegii. Niemal w tym samym czasie drony zostały zaobserwowane na lotnisku Gardermoen w Oslo, co również doprowadziło do wstrzymania ruchu lotniczego. Obecnie badany jest możliwy związek między tymi dwoma incydentami.

Skutki paraliżu

Port lotniczy w Kopenhadze był zamknięty od godziny 20:30 w poniedziałek. Przez cztery godziny wstrzymano wszystkie odloty, a przyloty zostały przekierowane na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Incydent ten miał znaczący wpływ na ruch lotniczy w regionie, powodując opóźnienia i utrudnienia dla tysięcy pasażerów.

