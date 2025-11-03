Konfederacja o sprawie Ziobry. „KO goni króliczka, PiS gra ofiarę”

Anna Bryłka z Konfederacji komentuje wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry.

Decyzja klubu ma zapaść po zapoznaniu się z dokumentami prokuratury, najprawdopodobniej we wtorek.

Posłanka ostro oceniła obie strony politycznego sporu: „KO goni króliczka, a PiS gra ofiarę”.

Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, któremu grozi 26 zarzutów.

Konfederacja wstrzymuje decyzję

W rozmowie z Bogdanem Zalewskim i Anną Paluszek w RMF24, posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka wyjaśniła, że ugrupowanie nie chce podejmować decyzji pochopnie.

Ziobro kontra Żurek. Polityk PiS odpowiada na wniosek o uchylenie immunitetu

– Nie ma jeszcze decyzji. Tę decyzję podejmie klub Konfederacji po zapoznaniu merytorycznym z wnioskiem, pewnie we wtorek – powiedziała.

Bryłka dodała, że sprawa jest „zbyt poważna, by kierować się emocjami” i wymaga analizy całego wniosku przygotowanego przez prokuraturę.

„KO goni króliczka, a PiS potrzebuje opowiadać o prześladowaniu”

Polityczka Konfederacji ostro oceniła zachowanie największych partii politycznych, które – jej zdaniem – próbują rozgrywać sprawę Ziobry medialnie.

– Koalicja Obywatelska potrzebuje gonienia króliczka, a PiS potrzebuje opowiadać o prześladowaniu opozycji – stwierdziła.

Bryłka dodała, że decyzja Konfederacji będzie merytoryczna, a nie polityczna, bo jak zaznaczyła, ugrupowanie „nie zamierza brać udziału w medialnym teatrze”.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry

Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wniosek o uchylenie immunitetu trafił do Sejmu pod koniec października. Do jego treści dotarła stacja TVN24, co wywołało polityczną burzę, sam Ziobro zarzucił prokuraturze i mediom „podwójne złamanie prawa” i zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

