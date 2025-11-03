Konfederacja o sprawie Ziobry. „KO goni króliczka, PiS gra ofiarę”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-03 8:09

Czy Konfederacja poprze wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze? Posłanka ugrupowania Anna Bryłka przyznała w rozmowie z RMF24, że decyzja jeszcze nie zapadła. Jak zaznaczyła, klub Konfederacji „zapozna się z materiałami merytorycznymi” i dopiero wtedy podejmie decyzję. W rozmowie nie zabrakło też mocnej oceny działań zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości.

Anna Bryłka

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Anna Bryłka z Konfederacji komentuje wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry.
  • Decyzja klubu ma zapaść po zapoznaniu się z dokumentami prokuratury, najprawdopodobniej we wtorek.
  • Posłanka ostro oceniła obie strony politycznego sporu: „KO goni króliczka, a PiS gra ofiarę”.
  • Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, któremu grozi 26 zarzutów.

Konfederacja wstrzymuje decyzję

W rozmowie z Bogdanem Zalewskim i Anną Paluszek w RMF24, posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka wyjaśniła, że ugrupowanie nie chce podejmować decyzji pochopnie.

Ziobro kontra Żurek. Polityk PiS odpowiada na wniosek o uchylenie immunitetu

– Nie ma jeszcze decyzji. Tę decyzję podejmie klub Konfederacji po zapoznaniu merytorycznym z wnioskiem, pewnie we wtorek – powiedziała. 

Bryłka dodała, że sprawa jest „zbyt poważna, by kierować się emocjami” i wymaga analizy całego wniosku przygotowanego przez prokuraturę.

„KO goni króliczka, a PiS potrzebuje opowiadać o prześladowaniu”

Polityczka Konfederacji ostro oceniła zachowanie największych partii politycznych, które – jej zdaniem – próbują rozgrywać sprawę Ziobry medialnie.

– Koalicja Obywatelska potrzebuje gonienia króliczka, a PiS potrzebuje opowiadać o prześladowaniu opozycji – stwierdziła. 

Bryłka dodała, że decyzja Konfederacji będzie merytoryczna, a nie polityczna, bo jak zaznaczyła, ugrupowanie „nie zamierza brać udziału w medialnym teatrze”.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry

Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wniosek o uchylenie immunitetu trafił do Sejmu pod koniec października. Do jego treści dotarła stacja TVN24, co wywołało polityczną burzę, sam Ziobro zarzucił prokuraturze i mediom „podwójne złamanie prawa” i zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa
44 zdjęcia
Ziobro u Orbána, Matecki z zarzutami, Żurek kontratakuje | Express Biedrzyckiej
Sonda
Jak powinna zachować się Konfederacja w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONFEDERACJA