Komu mógł narazić się Andrzej Lepper? Historia polityka, który mówił za dużo

Śmierć Andrzeja Leppera w 2011 roku, choć prokuratura prawomocnie wykluczyła udział osób trzecich, niezmiennie budzi dyskusje.

Były wicepremier i lider Samoobrony był centralną postacią głośnych afer, od "gruntowej" po "seksaferę", które ukształtowały jego wizerunek.

Sprawdź, dlaczego pomimo oficjalnych ustaleń, sprawa jego odejścia wciąż intryguje i jak odróżnić fakty od narosłych wokół niej spekulacji.

Co ustaliła prokuratura po śmierci Leppera?

Śledztwo dotyczące śmierci Andrzeja Leppera prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Badano m.in., czy ktoś mógł nakłaniać byłego lidera Samoobrony do targnięcia się na życie albo udzielić mu pomocy. Ostatecznie śledczy uznali, że nie ma dowodów na udział osób trzecich.

„W śledztwie uzyskano opinie biegłych m.in. z zakresu badań biologicznych i fizykochemicznych, których wyniki nie wskazują, aby do zgonu przyczyniły się działania bądź zaniechania osób trzecich” — informowała prokuratura.

Postępowanie zostało prawomocnie umorzone. Śledczy podkreślali, że zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia innej wersji wydarzeń.

Sekcja zwłok i opinie biegłych

W pierwszych dniach po śmierci Leppera ogromne emocje budziły informacje dotyczące sekcji zwłok i zabezpieczonych śladów. Prokuratura przekazywała jednak, że biegli nie znaleźli obrażeń świadczących o udziale innych osób.

„Brak jest obrażeń, które wskazywałyby, że Andrzej Lepper przed śmiercią walczył lub się bronił” — mówiła wówczas rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Monika Lewandowska.

Śledczy analizowali również ślady biologiczne, monitoring, zabezpieczone przedmioty i dokumentację medyczną. Według prokuratury zebrane materiały nie potwierdziły hipotezy o udziale osób trzecich.

Afera gruntowa. Sprawa, która zakończyła jego obecność w rządzie

Jednym z najważniejszych momentów w politycznej biografii Andrzeja Leppera była afera gruntowa z 2007 roku. To po niej lider Samoobrony stracił stanowisko wicepremiera i ministra rolnictwa, a kryzys wokół akcji CBA stał się jednym z wydarzeń, które doprowadziły do rozpadu koalicji PiS–Samoobrona–LPR oraz przedterminowych wyborów. Sprawa dotyczyła operacji CBA związanej z odrolnieniem gruntów. W jej centrum znalazły się osoby, które według ustaleń śledczych miały powoływać się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa. Ten wątek warto przypomnieć jako ważny element politycznej biografii Leppera, ale bez dopisywania mu znaczenia, którego nie potwierdziły organy ścigania. Afera gruntowa nie jest dowodem w sprawie jego śmierci. Pokazuje raczej skalę napięć politycznych, które towarzyszyły liderowi Samoobrony w ostatnich latach jego aktywności publicznej.

„Talibowie w Klewkach”. Historia, która przeszła do politycznego języka

Drugim wątkiem, który do dziś wraca przy nazwisku Leppera, są słynne „taliby w Klewkach”. Lider Samoobrony mówił o nich z sejmowej mównicy na początku XXI wieku, powołując się na informacje Bogdana Gasińskiego. W polskiej polityce ta sprawa szybko stała się symbolem jednej z najbardziej osobliwych historii tamtych lat.

Później sądy zajmowały się zeznaniami Gasińskiego. W 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył proces o fałszywe zeznania z powodu przedawnienia. TVN24 informował wtedy, że chodziło o osobę, która była źródłem informacji dla Andrzeja Leppera.

Ten epizod warto opisać jako część politycznej legendy Leppera, ale bardzo ostrożnie. Nie należy przedstawiać go jako potwierdzonego tropu ani łączyć z okolicznościami śmierci. To raczej przykład tego, jak wiele kontrowersyjnych i trudnych do zweryfikowania historii przez lata gromadziło się wokół lidera Samoobrony.

Seksafera Samoobrony. Wyrok wobec Leppera został uchylony

Osobnym i bardzo poważnym rozdziałem była seksafera w Samoobronie. W 2011 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok wobec Andrzeja Leppera i skierował jego sprawę do ponownego rozpoznania.

To ważne zastrzeżenie, bo w tekstach o tej sprawie łatwo o uproszczenie. Wobec Leppera nie utrzymał się wtedy prawomocny wyrok w tym zakresie. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia, a po jego śmierci postępowanie wobec niego nie mogło już toczyć się dalej.

Dlatego ten wątek również należy opisywać precyzyjnie: jako jedną z najpoważniejszych spraw, które obciążały politycznie lidera Samoobrony w ostatnich latach życia, ale bez przesądzania jego winy.

Oficjalne ustalenia pozostają najważniejsze

Wszystkie te sprawy afera gruntowa, Klewki, seksafera Samoobrony tłumaczą, dlaczego nazwisko Andrzeja Leppera nadal wywołuje emocje. Nie zmieniają jednak oficjalnych ustaleń dotyczących jego śmierci.

Prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo, wskazując, że zebrany materiał nie potwierdził udziału osób trzecich. To powinno być najważniejsze zdanie każdego tekstu o tej sprawie. Można pisać o politycznym tle, ale nie wolno mieszać go z faktami procesowymi.

Po latach sprawa Leppera pozostaje więc przede wszystkim historią o polityku, którego życie publiczne było pełne napięć, sporów i medialnych burz. Pytania wracają, bo tak silne postacie rzadko znikają z pamięci bez echa. Ale odpowiedzialne pisanie o tej historii wymaga jednego: trzymania się ustaleń śledczych i bardzo wyraźnego oddzielenia faktów od domysłów.

Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszkał Andrzej Lepper. Luksus lat 90

