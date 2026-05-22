Sędzia nie pozwolił Braunowi mówić dalej. Polityk wyszedł z sali

Grzegorz Braun został wyrzucony z sali sądowej w Warszawie, gdy sędzia uznał, że jego zachowanie naruszyło powagę wymiaru sprawiedliwości.

Polityk Konfederacji publicznie oskarżył prokuratora o stronniczość i nazwał go "banderowskim", co wywołało natychmiastową reakcję sądu.

Sędzia kazał Braunowi opuścić salę

Piątkowa rozprawa przed sądem na warszawskiej Pradze-Południe od początku miała nerwowy przebieg. Według „Faktu” napięcie wzrosło po wniosku obrony o wyłączenie prokuratora Macieja Młynarczyka. Grzegorz Braun zarzucił mu stronniczość i użył pod jego adresem ostrych określeń.

„Ten banderowski prokurator reprezentuje reżim aktualny, ukropoliński reżim. Dał popis swojej bezcelowej skłonności do manipulacji i kłamstwa. Zaprezentował się jako skrajnie stronniczy, agresywny, napastliwy” – mówił Braun, cytowany przez tabloid.

Po tych słowach sąd zapytał prokuratora, czy czuje się znieważony.

Prokurator odpowiedział Braunowi

Prokurator Maciej Młynarczyk odpowiedział spokojnie, ale zwrócił uwagę na granice, których oskarżony nie powinien przekraczać na sali sądowej.

„Wysoki sądzie, mam służbową grubą skórę, a oskarżony nie jest w stanie mnie znieważyć. Natomiast zwracam uwagę na niechlujność retoryczną oskarżonego. Przekracza granice, które określają przepisy dotyczące powagi sądu” – powiedział prokurator.

Sędzia uznał, że wypowiedź Brauna naruszyła powagę sądu. Polityk został czasowo wyprowadzony z sali. Obrona protestowała, ale sąd zaznaczył, że decyzja jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

O co oskarżony jest Grzegorz Braun?

Piątkowa rozprawa to część większej sprawy obejmującej łącznie 17 wątków z lat 2023–2025. Lider Konfederacji Korony Polskiej jest oskarżony o siedem czynów karalnych.

Zarzuty dotyczą m.in. obrazy uczuć religijnych wyznawców judaizmu, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia. Prokuratura chce, by Braun odpowiedział m.in. za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie, zniszczenie choinki w krakowskim sądzie oraz przerwanie wykładu prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym.

