Czy Polska powinna opuścić Unię Europejską? Polacy są niemal jednomyślni

Do początku 2025 roku Polska otrzymała z budżetu UE ponad 165 miliardów euro netto po odjęciu składek członkowskich, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu PKB i rozwoju infrastruktury.

Relacje z UE są naznaczone napięciami politycznymi i kontrowersjami: Pomimo korzyści ekonomicznych, występują znaczące spory, m.in. dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości (skutkujące blokadą KPO) oraz Europejskiego Zielonego Ładu, który budzi obawy o koszty, konkurencyjność i suwerenność.

Pomimo istniejących napięć i kontrowersji, większość Polaków opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej, co świadczy o silnym poparciu społecznym dla przynależności do Wspólnoty.

Okres członkostwa w UE zbiegł się z dynamicznym wzrostem gospodarczym Polski. W tym czasie polskie PKB zwiększyło się trzykrotnie. Prognozy na lata 2024–2025 wskazują, że Polska nadal będzie plasować się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem wzrostu PKB, osiągając wskaźnik około 3% rocznie i przewyższając średnią strefy euro. Fundusze unijne, w szczególności te z polityki spójności, znacząco przyczyniły się do rozbudowy infrastruktury transportowej, umożliwiając budowę tysięcy kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Równocześnie, wartość polskiego eksportu odnotowała niemal sześciokrotny wzrost, z poziomu 60 miliardów euro w 2004 roku do ponad 350 miliardów euro obecnie.

Kontrowersje

Pomimo jednoznacznych danych ekonomicznych, relacje między Warszawą a Brukselą w ostatnich latach bywały złożone i naznaczone sporami. Niektóre obszary polityki unijnej napotykają na silny opór w Polsce. Przykładem jest długotrwały spór dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości, który skutkował czasowym zablokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Chociaż środki te zaczęły być wypłacane Polsce w 2024 i 2025 roku, dyskusja na temat zakresu ingerencji instytucji unijnych w wewnętrzne sprawy państw członkowskich pozostaje aktualna. Dodatkowo, narasta debata wokół potencjalnych zmian traktatowych, w tym propozycji odejścia od zasady jednomyślności w kluczowych obszarach decyzyjnych, co przez część polskiej klasy politycznej jest interpretowane jako zagrożenie dla suwerenności kraju.

Kolejnym obszarem generującym znaczące kontrowersje jest Europejski Zielony Ład. Dyskusje koncentrują się wokół przewidywanych kosztów transformacji energetycznej, funkcjonowania systemu handlu emisjami (ETS) oraz nowych wymogów nakładanych na sektor rolniczy. Krytycy inicjatywy wyrażają obawy dotyczące potencjalnej utraty konkurencyjności przez polski przemysł oraz wzrostu cen energii dla konsumentów i przedsiębiorstw. Te zastrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w licznych skargach wnoszonych przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w orzeczeniach polskiego Trybunału Konstytucyjnego, które wskazywały na niezgodność niektórych przepisów klimatycznych z polską konstytucją.

Czy Polska powinna opuścić UE?

Pomimo istniejących napięć i sporów, społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster, zadaliśmy Polakom pytanie "Czy Twoim zdaniem Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej czy z niej wystąpić?".

Jak się okazuje, 71 procent respondentów opowiedziało się za pozostaniem w UE. 21 procent ankietowanych wyraziło chęć opuszczenia Wspólnoty, natomiast 8 procent nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

To wyjątkowo jednomyślność wśród respondentów, którzy najwyraźniej doceniają wszystkie korzyści wynikające z członkostwa w UE.

Badanie przeprowadzono 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

