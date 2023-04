Komorowski wystartuje w wyborach? Oto jego plany

Bronisław Komorowski, który był gościem w RMF FM, ocenił, jakie korzyści może przynieść najbliższa wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Zdaniem byłego prezydenta to znakomita okazaj, by wykonać wiele przyjaznych gestów i wymienić podziękowania z obu stron. Jak wiemy, prezydent Ukrainy pojawi się w Polsce 5 kwietnia w Warszawie, gdzie spotka się z Andrzejem Dudą oraz Mateuszem Morawieckim. Zełenski ma również spotkać się z Polakami oraz Ukraińcami, którzy mieszkają w naszym kraju. W dalej części wywiadu Bronisław Komorowski był pytany o to, czy zamierza wrócić do polityki. Jak przyznał, często kusi go wizja zasiadania w parlamencie, ale trzymanie się z daleka od polityki partyjnej również ma swoje plusy. - Czuję się spełniony jako polityk, swoje obowiązki wobec ojczyzny wypełniłem taką bardzo aktywną działalnością i służbą. Oczywiście trochę człowieka ciągnie, ale z drugiej strony ja trochę odpoczywam od polityki partyjnej - stwierdził Bronisław Komorowski. Były prezydent przyznał ponadto, że nie zamierza startować do Senatu, ale Polsce będzie służył do ostatnich dni.

