Wątek pierwszej damy w rozmowie Duda-Zełenski

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę. O tym, że prezydent Ukrainy przyjedzie do naszego kraju na zaproszenie Andrzeja Dudy mówiło się już od jakiegoś czasu. W poniedziałek, 4 marca, informacja ta została potwierdzona. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Wiadomo już, że prezydentowi Ukrainy w naszym kraju towarzyszyć będzie małżonka - Ołena Zełenska (tu przeczytasz, kim jest Ołena Zełenska). Jak wyglądały kulisy zaproszenia Wołodymra Zełenskiego do Polski? Rąbka tajemnicy uchylił sam Andrzej Duda. Okazuje się, że podczas rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy pojawił się wątek pierwszej damy - Agaty Duda. To właśnie ona miała chcieć, by Ołena Zełenski odwiedziła Warszawę.

Kulisy zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego przez Andrzeja Dudę

Prezydent RP o przyjeździe Wołodymra Zełenskiego do Polski wspominał w pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Jak zdradził Andrzej Duda, temat wizyty miał zostać poruszony w trakcie nieoficjalnego spotkania w Rzeszowie. - Wołodymyrowi ten pomysł się bardzo spodobał i zaczęliśmy wspólnie rozmawiać na temat ustalenia tej wizyty - mówił polski prezydent. Wyszło też na jaw, że bardzo spotkać z Ołeną Zełenską chciała się Agata Duda. - Powiedziałem: Wołodymyr, a może byście odwiedzili Warszawę. Chcielibyśmy, żeby przyjechała także i twoja małżonka Ołena. Agata bardzo by chciała pokazać Ołenie te miejsca, w których niesiemy pomoc waszym ludziom z Ukrainy - relacjonował Andrzej Duda.

W naszej galerii zobaczysz, jaki styl mają pierwsze damy - Agata Duda i Ołena Zełenska

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej