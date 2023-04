Andrzej Duda wspomina Jana Pawła II. Tę chwilę zapamięta do końca życia

Zełenski w Polsce. 5 kwietnia złoży pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę od wybuchu wojny w Ukrainie

W poniedziałek, 3 kwietnia Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, ogłosił, że Wołodymyr Zełenski w Polsce będzie gościł 5 kwietnia. Prezydenta Ukrainy zaprosił do Polski prezydent Andrzej Duda. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, uzupełniając informacje Przydacza, poinformowała z kolei, że Wołodymyr Zełenski będzie gościł w Polsce z żoną. Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska również będzie w naszym kraju 5 kwietnia. Co ważne, będzie to pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy wraz z małżonką od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 roku.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Plan wizyty 5 kwietnia rozpocznie oficjalne powitanie

Marcin Przydacz w porannej rozmowie w radiu RMF FM w poniedziałek, 3 kwietnia, powiedział, że w programie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jest m.in. spotkanie z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce oraz rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. Przydacz podkreślił, że będzie ona długa. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, na Twitterze dodała zaś, że rozmowa ta będzie dotyczyła nie tylko działań wojennych na Ukrainie, ale także spraw gospodarczych, a dokładniej procesu odbudowy Ukrainy po wojnie. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce będzie wizytą oficjalną, więc rozpocznie się od powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Szefowa Kancelarii Prezydenta: Wizyta Zełenskiego w Polsce będzie "pełnowymiarowa"

Zełenskiemu będzie towarzyszyła żona, pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Po powitaniu będą rozmowy w cztery oczy i rozmowy delegacji oraz spotkanie z Polakami - na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Będzie ono transmitowane na telebimach na placu Zamkowym.

Wizyta potrwa jeden dzień, ale będzie to wizyta "pełnowymiarowa" - z ceremoniałem powitania, rozmowami w cztery oczy i rozmowami delegacji - powiedziała PAP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Ponadto Grażyna Ignaczak-Bandych w rozmowie z PAP podkreśliła, że Zełenskiemu bardzo zależy, aby powiedzieć kilka słów Polakom i podziękować za pomoc, jaką okazują jego rodakom od 24 lutego 2022 roku.

Wołodymyr Zełenski w Polsce - zabezpieczenia w czasie wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie

RMF FM ustalił, że spotkanie Zełenskiego z Polakami nie będzie w pełni otwarte. "Przyczyna jest prosta - ukraiński przywódca jest dla Rosjan celem numer jeden, a że jego wizyta w Polsce nie jest już tajemnicą, to zagrożenie jest ogromne" - czytamy na RMF FM. Dlatego też przemówienie Wołodymyra Zełenskiego do Polaków ma być nie na samym placu Zamkowym w Warszawie, a na dziedzińcu Zamku Królewskiego, "w miejscu zamkniętym, które łatwiej zabezpieczyć". - Ta wizyta musi być bezpieczna - powiedziała PAP Grażyna Ignaczak-Bandych. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP zapewnia, że państwo polskie i służby są odpowiednio przygotowane na taką wizytę.

Robimy wszystko w porozumieniu ze wszystkimi służbami, nie tylko SOP, ale też ABW i Agencją Wywiadu - wszyscy działają na najwyższym poziomie zaangażowania. Mamy bardzo dobrze opanowane procesy, każdy wie, jakie ma zadanie - mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Wołodymyr Zełenski o Polsce: Polska wzięła w swoje ramiona Ukrainę

Warto podkreślić, że wdzięczność Polakom za pomoc Ukraińcom Zełenski wyrażał już wielokrotnie i przy różnych okazjach. - Polska wzięła w swoje ramiona Ukrainę, przyjęła miliony Ukraińców, jestem bardzo wdzięczny - mówił w styczniu 2023 roku w wywiadzie dla TVP. Z kolei 24 lutego 2023 roku w Kijowie, podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckiem, Zełenski mówił tak:

Polska była z nami jeszcze zanim rozpoczęła się wojna i jestem pewien, że Polska pozostanie z nami aż do naszego zwycięstwa, wspólnego zwycięstwa. (...) Polska jest jednym z sojuszników, którzy najmocniej nas wspierają. Bardzo dziękuję rządowi polskiemu i całej Polsce za tak gigantyczne wsparcie.

Kim jest Wołodymyr Zełenski? Prezydent Ukrainy słynie z niezłomnej postawy

Wołodymyr Zełenski jest prezydentem Ukrainy od 2019 roku. Ma 45 lat. Urodził się w Krzywym Rogu na Ukrainie. Stoi na czele państwa w historycznie ważnym momencie - w czasie agresji Rosji na Ukrainę. Zyskał szacunek i uznanie na arenie międzynarodowej dzięki swojej odwadze, niezłomności i patriotycznej postawie. Zełenski, mimo propozycji wyjazdu z kraju ogarniętego wojną, nigdy nie zdecydował się opuścić Ukrainy. Solidarnie broni ojczyzny z ukraińskimi żołnierzami, a jego przemówienia podnoszące morale narodu ukraińskiego, już przeszły do historii. Zełenski z wykształcenia jest prawnikiem. Jest również politykiem. Zanim został prezydentem Ukrainy, był satyrykiem, aktorem, scenarzystą, prezenterem telewizyjnym, producentem filmowym i przedsiębiorcą.