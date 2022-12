Nowe wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego. Apeluje do narodu o wytrwałość w walce z Rosją

W niedzielę, 4 grudnia wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował nowe wystąpienie do narodu ukraińskiego. Tradycyjnie Zełenski dba w ten sposób o wysokie morale Ukraińców, jednak tym razem zwrócił się do nich w wyjątkowo poruszających i podniosłych słowach. Apeluje o cierpliwość, wytrwałość i niezłomność w walce z rosyjskim agresorem. Wojna na Ukrainie, przypomnijmy, trwa już ponad dziewięć miesięcy. Bestialstwo Rosjan nie zna granic. Armia Putina nie potrafi wygrać militarnie, więc bombarduje ukraińskie miasta i atakuje m.in. infrastrukturę energetyczną. Zełenski przyznaje, że ataki Rosji są brutalne, ale to Ukraina wygra, bo ma ku temu ogromną motywację. - Rosja wciąż ma rakiety i przewagę w artylerii, ale u nas jest to, czego okupant nie ma i nie będzie mieć: my bronimy swojego domu i to daje nam największą motywację - podkreślił ukraiński prezydent.

Zełenski: Ukraina musi stać się jednym wielkim punktem niezłomności

Zełenski wprost wzywa rodaków do cierpliwości i pomagania sobie nawzajem. Prezydent Ukrainy mówi również, że jeśli Ukraińcy wytrwają, to „obronią wszystko”. - Tej zimy Ukraina powinna stać się jednym wielkim punktem niezłomności. (...) Żeby przetrwać tę zimę, musimy sobie pomagać jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze bardziej troszczyć się o siebie nawzajem. […] Powinniśmy być zjednoczeni - nie wolno dopuszczać do konfliktów wewnętrznych i kłótni, które mogą nas osłabić. (...) Wróg bardzo chce wykorzystać zimę przeciwko nam: uczynić chłód zimy i trudności częścią swojego terroru - mówi w najnowszym nagraniu Wołodymyr Zełenski.

