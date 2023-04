Spis treści

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę. Kancelaria Prezydenta potwierdza

"W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydent Ukrainy w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas" - przekazała w poniedziałek, 3 kwietnia na Twitterze Kancelaria Prezydenta, cytując Marcina Przydacza, szefia Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, który zapowiedział wizytę Wołodymyra Zełenskiego w RMF FM. W rozmowie z Robertem Mazurkiem, Przydacz powiedział: - W środę, 5 kwietnia, za dwa dni, spodziewamy się oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce.

Prezydent Zełenski spotka się z Ukraińcami na Zamku Królewskim

Jak mówił na antenie RMF FM Marcin Przydacz, w planie wizyty Zełenskiego jest również spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz Ukraińcami przebywającymi w naszym kraju. Kancelaria Prezydenta planuje to spotkanie w środę, 5 kwietnia, po południu, na Zamku Królewskim w Warszawie. - Względy polityczne i bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę, ale umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do opinii publicznej - wyjaśnił w RMF FM.

Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski na zaproszenie Andrzeja Dudy

Przydacz podkreślił w RMF FM, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmowa obu prezydentów ma być długa. Prezydent Zełenski ma również powiedzieć kilka słów do Polaków. - W kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - mówił w rozmowie z Mazurkiem szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Zełenski i Ołena Zełenska w Polsce. Pierwsza wspólna wizyta zagraniczna od wybuchu wojny w Ukrainie

Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, poinformowała z kolei, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie 5 kwietnia do Polski wraz z żoną Ołeną Zełenską. Będzie to pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy wraz z pierwszą damą Ukrainy od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak napisała na Twitterze Grażyna Ignaczak-Bandych, rozmowa prezydenta Dudy i Zełenskiego będzie dotyczyła wojny za naszą wschodnią granica, kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, ale również gospodarki, a dokładniej odbudowy Ukrainy po wojnie.

