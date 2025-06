Leszek Miller o pierwszej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim: "Kompletnie mnie zaskoczył, ale pokazałem kamienną twarz"

Lipiec 1989 roku Kiedy Kaczyńscy realizowali strategię nazywaną przyspieszeniem. Chodziło o to, żeby przyspieszyć proces ewolucji zaplanowany przy okrągłym stole. Chodziło o utworzenie rządu, a do tego potrzebna była większość parlamentarna. Otrzymałem telefon, że Jarosław Kaczyński chciałby się ze mną spotkać. Zaprosiłem go do Komitetu Centralnego. Po takiej standardowej wymianie uprzejmości powiedział, że chciałby mnie oficjalnie poinformować, że będą tworzyli nową koalicję I naszych dwóch dotychczasowych sojuszników, czyli Stronnictwo Demokratyczne I PSL przechodzą na drugą stronę. Zapytałem go, czy zdaje sobie sprawę, że to złamanie porozumień okrągłego stołu, spojrzał na mnie i przytaknął. Powiedział, że zdaję sobie sprawę, że to odejście od tych porozumień, ale tak właśnie wygląda gra parlamentarna. "Widzę, że się tego nie spodziewaliście, ale jak już rozpoczęliście tę grę to będziemy w nią grać" powiedział mi wtedy Jarosław Kaczyński - wspomina po 36 latach Leszek Miller.