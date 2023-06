Bronisław Komorowski o nowym szefie kampanii wyborczej PiS: To polityczny chuligan!

Po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Dwa konkretne powody

Na brak politycznych emocji zdecydowanie ostatnio nie można narzekać. Piątkowa (16 czerwca) nocna decyzja Tomasza Poręby o rezygnacji z prowadzenia sztabu wyborczego PiS zelektryzowała wszystkich. Ruszyła karuzela nazwisk, ale szybko okazało się kto ma być deską ratunku i nowym otwarciem dla kampanii wyborczej partii rządzącej. Joachim Brudziński to jak wiadomo polityk, który może się pochwalić ogromnym zaufaniem prezesa, a jednocześnie człowiek o żelaznej konsekwencji w działaniu.

Komorowski: "Brudziński to typ politycznego chuligana"

Były prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z nami nie pozostawia złudzeń: - Po panu Brudzińskim ja się niczego dobrego nie spodziewam. Uważam, że jest on takim typem politycznego chuligana. Skąd taka ostra ocena? - Joachim Brudziński ma skłonność do brutalności. To on stał za różnymi ekscesami w kampanii prezydenckiej w 2015 r. Andrzeja Dudy. On jest, jak nie bez powodu wielu uważa, człowiekiem od politycznej brudnej roboty. Myślę, że to jest zapowiedź dalszej brutalizacji kampanii wyborczej - przekonuje.

Były prezydent na pytanie, czy to nie jest odpowiedź na brutalne ataki i ostry język wystąpień Donalda Tuska w ostatnich tygodniach potwierdza, że zawsze ostrość wypowiedzi konsoliduje własnych wyborców, ale też przeciwników. - Myślę jednak, że długo nie doświadczymy takiej brutalności ze strony opozycji demokratycznej, z jaką jeszcze przed kampanią występował prezes Kaczyński. Jego „zdradzieckie mordy” trudno jest czymkolwiek przebić – podsumowuje Bronisław Komorowski.

"Prezesowi się nie odmawia, ale kasę z PE będzie brał"

- Prezesowi się nie odmawia – twierdzi były prezydent. Nie przecenia jednak odwagi Brudzińskiego we wzięciu odpowiedzialności za losy kampanii w trudnym dla PiS momencie.

- Gdyby on zrezygnował z funkcji eurodeputowanego, z czym wiążą się duże pieniądze, to bym powiedział: „To jest gość”, ale on zachowuje pewną ostrożność i kasę z Parlamentu Europejskiego będzie brał – ocenia Komorowski.