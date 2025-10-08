Komisja śledcza ds. Pegasusa zawiadamia prokuraturę ws. Zbigniewa Ziobry. Znamy szczegóły

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Ziobro jest oskarżany o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości i przekazanie środków na zakup systemu Pegasus pomimo ostrzeżeń o ryzyku wycieku danych.

Ziobro przyznał się przed komisją do zainicjowania zakupu systemu Pegasus, ale wskazał, że ostateczna decyzja należała do Michała Wosia, ówczesnego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji ds. Pegasusa, podczas konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości, wskazała na kluczową rolę Zbigniewa Ziobry w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.

- Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości ponosił pełną odpowiedzialność za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. To on był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to on nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dbania o Fundusz Sprawiedliwości, który miał trafiać do ofiar przestępstw – stwierdziła.

Wypowiedź przewodniczącej komisji sugeruje, że Fundusz, przeznaczony dla ofiar przestępstw, mógł być niewłaściwie zarządzany, a środki mogły być kierowane na inne cele.

Decyzja o zakupie Pegasusa

Magdalena Sroka podkreśliła również, że decyzja o przekazaniu środków na zakup systemu Pegasus została podjęta pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony służb. Ostrzeżenia te dotyczyły ryzyka wycieku danych, które wiązało się z użyciem narzędzia.

- Pomimo iż służby ostrzegały przed ryzykiem związanym z możliwością wycieku danych przy użyciu narzędzia Pegasus, Ziobro podjął decyzję o przekazaniu środków na jego zakup – powiedziała przewodnicząca komisji.

W ocenie komisji, nabycie oprogramowania produkowanego przez izraelską firmę NSO Group mogło, ze względu na techniczne właściwości tego typu rozwiązań, stworzyć warunki umożliwiające pozyskanie wrażliwych materiałów przez obce służby.

Zeznania Zbigniewa Ziobry

W minionym tygodniu Zbigniew Ziobro stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, gdzie złożył zeznania. Były minister sprawiedliwości przyznał się do inicjatywy zakupu systemu Pegasus.

- To on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus – zeznał.

Jednocześnie wskazał, że ostateczna decyzja o zakupie Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, Michała Wosia. Ziobro zaznaczył jednak, że Woś "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie, co sugeruje jego wpływ na ostateczny wybór.

