Komisja Europejska zabrała głos o ustawie o SN. Jeszcze nie koniec

Ursula von der Leyen podczas pobytu w Szwecji, która rozpoczęła swoją prezydenturę w Unii Europejskiej, została zapytana o Polskę. Podkreśliła, że zmiany muszą zostać wprowadzone, by Polska dostała 35,4 miliarda euro z unijnego Funduszu Odbudowy, którego celem jest wspomożenie gospodarek państw po walce z pandemią koronawirusa. - Komisja Europejska oceni, czy ostatnie zmiany w polskim sądownictwie mogą doprowadzić do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy dopiero wtedy, gdy nowe prawo zostanie wdrożone – stwierdziła szefowa KE. Z kolei rzecznik KE Christian Wigand stwierdził, że przyjęcie ustawy o SN to dobry krok, ale to jeszcze nie koniec. Sytuacja w Polsce nadal będzie bacznie obserwowana. - Będziemy nadal uważnie śledzić kolejne etapy trwającego procesu legislacyjnego, a następnie przeanalizujemy ostatecznie przyjęte prawo. Pozostajemy w kontakcie z polskimi władzami, aby zapewnić pełną zgodność polskiego ustawodawstwa ze zobowiązaniami podjętymi w ramach KPO w zakresie niezawisłości sądów. Ważne będzie, aby przyjęta ostateczna ustawa podniosła standardy ochrony sądowej i niezawisłości sędziowskiej – powiedział 13 stycznia w rozmowie z PAP.

Sonda Czy środki z KPO są nam potrzebne? Tak Nie