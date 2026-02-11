Komisja ds. Służb Specjalnych zbada kontakty Czarzastego i kwestię dostępu do informacji niejawnych. Rezultat wniosku posła PiS

Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych zbada kontakty Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz jego dostęp do informacji niejawnych. Celem jest analiza, kiedy wymagane są pełne procedury bezpieczeństwa, a kiedy wystarczy dopuszczenie wynikające z innych przepisów.

Komisja zapoznała się z informacjami na temat krajowej osłony antykorupcyjnej, zwracając uwagę na konieczność objęcia nią strategicznych spółek i inwestycji w portach.

Szef SKW poinformował o zatrzymaniu cywilnego pracownika MON, podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Białorusi. Działania SKW zostały ocenione jako skuteczne, a postępowanie w tej sprawie prowadzi ABW.

Poseł Marek Biernacki, członek komisji, poinformował, że głównym tematem kolejnego posiedzenia będzie analiza kontaktów Marszałka Czarzastego. Dodał, że komisja wykorzysta ten przypadek do omówienia ogólnych zasad dotyczących stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wymogu składania ankiet bezpieczeństwa. Celem jest wyjaśnienie, kiedy wymagane są pełne procedury bezpieczeństwa, a kiedy wystarczy dopuszczenie wynikające z innych przepisów.

Podkreślił, że wszyscy członkowie komisji zgodzili się, iż jest to problem systemowy wymagający jednolitego rozwiązania, a Komisja ds. Służb Specjalnych jest odpowiednim miejscem do przeprowadzenia takiej debaty.

W skład siedmioosobowej sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych wchodzą: przewodniczący Kazimierz Plocke (KO), wiceprzewodniczący Zbigniew Konwiński (KO) i Krzysztof Tuduj (Konfederacja), oraz członkowie Marek Biernacki (PSL-TD), Zbigniew Hoffmann (PiS), Mirosław Suchoń (Polska 2050) i Dariusz Wieczorek (Lewica), który zastąpił Włodzimierza Czarzastego po objęciu przez niego funkcji Marszałka Sejmu.

Ochrona antykorupcyjna

Podczas środowego posiedzenia komisja zapoznała się z informacjami na temat funkcjonowania krajowej osłony antykorupcyjnej. Przedstawiciele ministra koordynatora służb specjalnych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedstawili posłom szczegóły dotyczące działań, ich koordynacji i współpracy służb.

Poseł Biernacki wskazał, że komisja zwróciła uwagę na konieczność objęcia tarczą antykorupcyjną również strategicznych spółek oraz inwestycji w portach. Omówiono także tarczę antykorupcyjną dotyczącą armii, jednak szczegóły z tego zakresu, ze względu na ich klauzulowanie, nie mogły zostać ujawnione publicznie.

Sprawa szpiegostwa w MON

Komisja została również poinformowana przez szefa SKW o zatrzymaniu cywilnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Białorusi. Marek Biernacki ocenił działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako odpowiednie, podkreślając, że zgromadzony materiał dowodowy jest bardzo obszerny i mocny.

Według Biernackiego, obserwacja i zatrzymanie były wyłącznie zasługą SKW, natomiast działania kadrowe MON nie wykryły niczego podejrzanego. Poseł wyjaśnił, że postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ SKW nie posiada uprawnień śledczych. Na obecnym etapie śledztwa, zatrzymany mężczyzna wydaje się działać samodzielnie, choć ostateczne wnioski będzie można wyciągnąć dopiero po dalszym rozwoju dochodzenia.

Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzut szpiegostwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Władysław Czarzasty:

32

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki? Pomorskim Zachodniopomorskim Kujawsko-pomorskim Następne pytanie