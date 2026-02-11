Mocny początek RBN! Karol Nawrocki bezlitośnie uderzył we Włodzimierza Czarzastego

Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia kluczowych kwestii bezpieczeństwa Polski, w tym "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego", programu SAFE oraz propozycji przystąpienia do Rady Pokoju.

Prezydent podkreślił, że państwo ma obowiązek badać potencjalne wpływy zewnętrzne, nawet te ukryte pod pozorem normalnych relacji, biznesu i znajomości, a także wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące kontaktów osób pełniących najwyższe funkcje z obywatelami Federacji Rosyjskiej lub strukturami powiązanymi z rosyjskim państwem.

Nawrocki wyraził zaniepokojenie brakiem formalnego stanowiska rządu w sprawie przystąpienia Polski do Rady Pokoju i zaapelował o rzetelną ocenę programu SAFE, podkreślając, że w kwestiach bezpieczeństwa nie ma miejsca na uproszczenia i prowizorki.

Karol Nawrocki podkreślił, że najgroźniejsze operacje wpływu rzadko przypominają scenariusze filmów szpiegowskich. Częściej przybierają formę "normalnych relacji, biznesu, znajomości, przysługi, wspólnego interesu". W związku z tym, państwo ma obowiązek badać nie tylko sensacyjne przypadki, ale także te, które są potencjalnie podatne na nacisk i obce wpływy. Prezydent zaznaczył, że zwołał posiedzenie Rady, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa kraju "narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi". Wyjaśnił, że wszystkie omawiane tematy łączy wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji, które mają zapewnić im realne bezpieczeństwo.

Karol Nawrocki podkreślił, że bezpieczeństwo "nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek". Określił posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jako "państwowy, wspólny, wspólnotowy sprawdzian dla nas wszystkich".

Nawrocki o Czarzastym

W ostatniej jawnej części spotkania prezydent odniósł się do kwestii możliwych kontaktów wschodnich marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- W czasie wojny za naszą wschodnią granicą, w czasie nasilonych działań hybrydowych, prób wpływu, presji dezinformacji, codziennej "baloniady", a więc hybrydowych ataków na teren Rzeczypospolitej Polskiej, tego co dzieje się na Morzu Bałtyckim, każda informacja budząca wątpliwości, co do potencjalnych kontaktów z obywatelami Federacji Rosyjskiej lub strukturami powiązanymi z rosyjskim państwem, dotycząca osób pełniących najwyższe funkcje musi być rzetelnie wyjaśniona dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - powiedział.

Karol Nawrocki podkreślał, że marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie i w razie gdyby prezydent nie mógł pełnić swojej funkcji, przejmuje ją właśnie marszałek.

- Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dlatego sprawa jest tak ważna i dlatego jest państwowa - stwierdził. - Na litość boską, mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu - dodał.

Podkreślił, że jest to kwestia procedur i bezpieczeństwa, a państwo ma obowiązek działać prewencyjnie, zanim ryzyko stanie się faktem.

