Karol Nawrocki wprost o udziale w Radzie Pokoju na RBN. Nie ma wątpliwości

Sara Osiecka
2026-02-11 14:45

W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkanie poświęcono dwóm kluczowym kwestiom: narastającym problemom bezpieczeństwa w kraju oraz zaproszeniu Polski do nowo powstałej Rady Pokoju, inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Nawrocki wyraził zaniepokojenie brakiem formalnych działań ze strony Rady Ministrów w odniesieniu do tego zaproszenia.

Karol Nawrocki

i

  • Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone problemom bezpieczeństwa w kraju oraz zaproszeniu Polski do Rady Pokoju, inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa.
  • Prezydent Nawrocki wyraził zaniepokojenie i skrytykował brak formalnych działań i stanowiska ze strony Rady Ministrów w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju, mimo wcześniejszych rozmów i pilnego terminu inauguracyjnego spotkania.
  • Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska stoi przed wyborem, czy aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji międzynarodowych, czy pozostać biernym obserwatorem, i że decyzje powinny opierać się na chłodnej analizie strategicznej, a nie emocjach.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślając, że w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa pojawia się zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi.

- Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – powiedział prezydent.

Następnie przedstawił główne punkty porządku obrad.

Nawrocki o Radzie Pokoju

Jednym z najważniejszych tematów spotkania było zaproszenie Polski do Rady Pokoju – nowej inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa, mającej na celu stabilizację sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Strefie Gazy. Prezydent Nawrocki poinformował, że sprawa jest pilna, ponieważ otrzymał już zaproszenie na inauguracyjne spotkanie w Waszyngtonie, zaplanowane na 19 lutego.

- To propozycja, która może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne – ocenił, podkreślając wagę tej inicjatywy.

Prezydent nie krył rozczarowania brakiem formalnych działań ze strony Rady Ministrów w kwestii zaproszenia do Rady Pokoju. Pomimo wcześniejszych rozmów z premierem, między innymi w kuluarach forum w Davos, do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęły żadne dokumenty ani stanowiska.

- Problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi jako prezydentowi Polski żadnego konkretnego stanowiska – stwierdził.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Mocne słowa o marszałku Sejmu!

W ocenie prezydenta, brak formalnych działań ze strony Rady Ministrów jest niezrozumiały, zwłaszcza w obliczu zaproszenia od najważniejszego sojusznika.

- Dziś nie ma rekomendacji, nie ma rzeczowej analizy, nie ma opinii ani opinii pozytywnej, ani opinii negatywnej. W moim uznaniu to jest głęboko niepoważne – dodał prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że Polska stoi przed zasadniczym wyborem: aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji międzynarodowych, czy pozostać biernym obserwatorem.

- Czy Polska chce być obecna tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje? Czy chce jedynie obserwować je z boku, poza stołem decyzyjnym? - pytał retorycznie.

Zaznaczył również, że racja stanu powinna być wolna od emocji czy osobistych sympatii do poszczególnych przywódców, a decyzje powinny opierać się na chłodnej analizie strategicznej.

KAROL NAWROCKI