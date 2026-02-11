Rada Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Mocne słowa o marszałku Sejmu!

Omówione mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego” – jak wskazywali przedstawiciele KPRP, chodzi o znajomość marszałka Sejmu z Rosjanką Swietłaną Czestnych, której poświęcona była niedawna publikacja „Gazety Polskiej”.

Karol Nawrocki otworzył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent przedstawił plan RBN. Karol Nawrocki zaznaczył, że każda ze spraw dotyczy różnych kwestii, ale łączy zaufanie obywateli do instytucji państwowych. Jak dodał, w dwóch pierwszych punktach posiedzenia RBN potrzebna jest współpraca. Chodzi o kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju.

Jak przyznał, jeśli chodzi program SAFE to: - Polacy w moim uznaniu nie otrzymali pełnej informacji o tym programie, dlatego chce dzisiaj o tym porozmawiać. (...) Chciałbym, żeby Polska - zaznaczył na początku spotkania Nawrocki. Zaś co do Rady Pokoju ocenił: - Rząd formalnie nie przedstawił mi żadnego konkretnego stanowiska.

Natomiast o spawie Włodzimierza Czarzastego prezydent powiedział: - Na litość boską, mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych. (...) Chcę powiedzieć jasno, nie chodzi o nazwisko marszałka, ale o urząd o interes RP. W imię tego interesu musi to zostać wyjaśniona.

Kto wchodzi w skład RBN?

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa – wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

PiS na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będzie reprezentował Andrzej Śliwka, ludowców - wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. W posiedzeniu wezmą też udział szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz i przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Klub Lewicy będzie reprezentowała jego przewodnicząca Anna Maria Żukowska. Na posiedzeniu pojawi się także przedstawiciel koła Razem Adrian Zandberg, a także politycy Konfederacji: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo. Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

NIŻEJ ZDJĘCIA POLITYKÓW, KTÓRZY PRZYBYLI NA RADĘ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: