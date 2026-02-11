Paszyk o pieniądzach z programu SAFE: Szczegóły wydatków muszą być tajne

Gigantyczna pożyczka z programu SAFE - niemal 44 miliardy euro - ma wspomóc rozwój polskiej obronności. Na co konkretnie zostaną wydane te pieniądze? - Ujawnianie tych informacji byłoby prezentem dla Putina - przekonuje Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego PSL, były minister rozwoju i technologii. A co odpowiada pytany, czy będziemy kredytować z tego źródła broń dla Ukrainy?