Grzmoty jak w ringu! Żukowska starła się z Mateckim! Hamulce puściły! "Kanalio", "ścierwo"

W Sejmie procedowany jest obecnie kontrowersyjny projekt Lewicy, o "zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946". Już przy okazji jego przedstawiania Anna Maria Żukowska wywołała burzę swoimi słowami o żołnierzach wyklętych, niektórych z nich zrównując z Władimirem Putinem. To jednak nic, w stosunku do "wymiany uprzejmości", do jakiej doszło na platformie X pomiędzy posłanką Lewicy a Dariuszem Mateckim z PiS. Słów, które padły, nie da się cofnąć!

Kontrowersyjny projekt Lewicy w Sejmie

W Sejmie procedowany jest właśnie projekt ustawy zatytułowanej – o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946. Projekt ustawy zakłada jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 50 tys. złotych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu oraz dla członków rodzin ofiar, które zginęły w tych latach, Uzasadnienie przedstawiła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska, która zestawiła żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Romualda Rajsa ps. Bury z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, obu nazywając ludobójcami (WIĘCEJ: Awantura o projekt Lewicy w Sejmie. Żukowska porównała żołnierzy wyklętych do Putina).

Prof. Andrzej Zapałowski z Konfederacji stwierdził, że projekt to "abberacja historyczna", oraz "bubel prawny i merytoryczny". Stwierdził, że działania "Burego" były skierowane przeciwko komunistycznym kolaborantom, a "rodzinom kolaborantów m.in. NKWD i UB nie nalezą się odszkodowania z kieszeni polskich podatników". - Tak, w ogniu zginęły także niewinne, ukryte osoby, które ukryły się w piwnicach i na strychach podpalonych domów. Ale podnoszenie, że była to zbrodnia na tle narodowościowym i religijnym, jest aberracją historyczną - przekonywał.

Starcie Żukowskiej z Mateckim

Poseł PiS Dariusz Matecki postanowił na platformie X napisać do Żukowskiej hasło "precz z komuną!". To rozpętało prawdziwą burzę! - Ale do własnego dziadka tak?!? – odparła posłanka. - Do twojego byłoby trudno. Nie znam hebrajskiego – odpowiedział jej Matecki. Po tym wpisie posłanka Lewicy postanowiła przybliżyć sylwetkę swojego dziadka. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że to Zygmunt Witecki ps. Gienek, partyzant, członek AK i WiN, podkomendny płk. Antoniego Hedy ps. Szary, z którego oddziałem rozbijał więzienie UB w Kielcach. Żołnierz Wyklęty. - Bo większość Wyklętych to byli wspaniali ludzie i bohaterowie jak Fieldorf, Pilecki. Ale niestety niektórzy byli zbrodniarzami, jak Jura, Kuraś, Bury. Wy chcecie wrzucić do jednego worka bohaterów i zbrodniarzy – napisała. Następnie zwróciła się do Mateckiego, aby teraz on wrzucił biogram swojego dziadka i napisał jaki miał pseudonim w KBW i komu służył. - A, zapomniałabym! Jest jeszcze Pański ojciec. Andrzej Matecki, ps. 'Michu'! Coś jeszcze, Typie? A teraz zamilcz, Kanalio – podsumowała.

Matecki nie pozostał jednak jej dłużny. - W takim razie twój dziadek musi się w grobie przewracać patrząc co wyszło z jego genów – napisał szalenie nieelegancko. Dalej zamieścił biogram jednego ze swoich dziadków. - A co do drugiego – pokaż jeden materialny dowód na to co piszesz, ja takiego nie mam. A już zupełnie inna rzecz, że nawet jakby ktokolwiek z mojej rodziny był najgorszym komunistą, nazistą, albo nawet członkiem Lewicy – to jaki mam na to wpływ? Żaden. Ja osobiście uważam piewców PRL i osoby znieważające pamięć osób takich jak kpt. 'Bury' – za najgorsze ścierwo – skwitował.

