Kancelaria Prezydenta odpowiada na spekulacje. Było spotkanie z Amerykanami

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że wizyta amerykańskich urzędników miała charakter roboczy.

Spotkanie dotyczyło współpracy przy projektach związanych z polityką pamięci.

Rzecznik Kancelarii skrytykował media za szukanie sensacji.

Czy za kulisami tych rutynowych rozmów kryje się coś więcej?

Rzecznik prasowy Kancelarii Prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował, że w związku z wizytą w Polsce, w Kancelarii Prezydenta RP odbyły się rozmowy z udziałem podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak oraz Sarah B. Rogers podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej. Stronę amerykańską reprezentował także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose.

Tematem była polityka pamięci

Według informacji przekazanych przez rzecznika, rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy przy realizacji projektów związanych z polityką pamięci. To obszar, za który w Kancelarii odpowiada m.in. Agnieszka Jędrzak, współpracująca z zespołem prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podkreślono, spotkanie miało charakter merytoryczny i roboczy, bez kontekstu politycznego czy konfliktowego.

„Wystarczyło zapytać”. Ostry komentarz rzecznika

Rafał Leśkiewicz odniósł się również do doniesień medialnych, które sugerowały sensacyjny charakter wizyty.

– Polecam szczególnie red. Arturowi Molędzie, który szuka sensacji tam, gdzie jej nie ma. A wystarczyło zapytać – napisał rzecznik w mediach społecznościowych.

W związku z wizytą w Polsce, dziś w Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Rogers, podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął także udział amerykański ambasador… pic.twitter.com/L0K5UIsHX3— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) February 11, 2026

Wpis był wyraźną reakcją na publikacje, które interpretowały spotkanie w szerszym, politycznym kontekście.

Kancelaria twierdzi, że to standardowe rozmowy

W otoczeniu prezydenta podkreśla się, że podobne spotkania z zagranicznymi partnerami odbywają się regularnie i są elementem bieżącej współpracy dyplomatycznej. Dotyczą one m.in. wymiany doświadczeń, projektów edukacyjnych i historycznych, współpracy instytucjonalnej, dialogu w obszarze pamięci narodowej. Zdaniem Kancelarii nie ma podstaw, by doszukiwać się w nich drugiego dna.

W tle napięcia wokół relacji z USA

Komentarz rzecznika pojawia się w momencie, gdy relacje polsko-amerykańskie są przedmiotem intensywnej debaty publicznej, m.in. po ostatnich sporach politycznych i dyplomatycznych. Tym bardziej, jak podkreślają urzędnicy Pałacu, każda informacja o kontaktach z amerykańskimi przedstawicielami wzbudza dziś duże zainteresowanie mediów.

Co dalej?

Na razie Kancelaria Prezydenta nie zapowiada kolejnych komunikatów w tej sprawie. Według jej przedstawicieli spotkanie było jednym z wielu roboczych elementów współpracy z partnerami zagranicznymi. Sprawa pokazuje jednak, jak dużą wagę w obecnym klimacie politycznym mają nawet rutynowe kontakty dyplomatyczne.

