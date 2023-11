Kołodziejczka kąśliwie o nowym rządzie Morawieckiego: To jest jeden wielki żart

Już o 16:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przyznał szef PiS, Jarosław Kaczyński pomysł, by był to rząd ekspercko-polityczny, to jego idea. - To mój pomysł. Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. (...) Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją - mówił prezes PiS. Przez cały dzień pojawiają się kolejne doniesienia i wiadomości na temat tego, kto trafi do nowego rządu. Doniesienia te i sam fakt, że Mateusz Morawiecki zaprezentuje nowy rząd, komentują politycy. W rozmowie z radiem RMF Fm poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak nie krył, co o tym wszystkim sądzi. Komentując trawający na granicy polsko-ukraińskiej protest przewoźników, Kołodziejczak płynne przeszedł do oceny nowego rządu Morawieckiego i powiedział:

- Morawiecki zajmuje się dzisiaj rozdawaniem kolejnych stanowisk i tworzeniem fikcyjnego rządu. To jest jeden wielki żart, który nie powoduje, że chce się śmiać, tylko płakać. To jest wielki mem, który powstaje, nie rozwiązuje się poważnych problemów - powiedział nie gryząc się w język!

