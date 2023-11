O godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim zaplanowana jest uroczystość zaprzysiężenia rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Od tego momentu Morawiecki będzie miał dwa tygodnie, by uzyskać wotum zaufania. Kilka dni temu premier zapowiedział, że właśnie w poniedziałek przedstawi skład rządu - Koalicję Polskich Spraw, a o terminie expose porozmawia z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Taki jest plan.

Jednak nie wszyscy uważają go za poprawny. Były premier Leszek Miller ocenił na platformie X, że w przypadku Morawieckiego trzeba działać inaczej i przedstawił tę ścieżkę, tłumacząc: - Natychmiast po zaprzysiężeniu rządu Morawieckiego (27 listopada godz.16.30) do Sejmu powinien wpłynąć wniosek o konstruktywne votum nieufności do Rady Ministrów ze wskazaniem Donalda Tuska jako kandydata na premiera - wskazał Miller. Jak dodał: - Siedem dni po tym - 4 grudnia - marszałek Sejmu powinien zwołać Izbę i poddać wniosek pod głosowanie. W ten sposób zakończy się mordęga Mateusza i ośmieszanie władzy wykonawczej w oczach obywateli. Nie ma wątpliwości co do legalności tej procedury, jako że nowy rząd Morawieckiego będzie istniał od zaprzysiężenia i wszystkie przepisy konstytucji będą miały do niego zastosowanie.

Jego pomysł skomentował polityk Lewicy, Włodzimierz Czarzasty: - Nie słucham, powiem szczerze, pana Leszka Millera, bo on ma trochę oderwane od życia pomysły. Był czas, kiedy on rządził, to było chyba ze 20 lat temu. To nie jest dobry pomysł - ocenił w w Polsat News.

Konstruktywne wotum nieufności - co to jest?

Konstruktywne wotum nieufności polega na tym, że Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli co najmniej 231 posłów) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.

