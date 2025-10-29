Bogucki ostro o projekcie Żurka. Pałac Prezydencki zapowiada własny projekt ustaw o sądach

Zbigniew Bogucki ocenił, że projekt ministra Żurka „nie jest żadnym kompromisem”.

Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że Pałac przygotuje własny projekt ustawy lub pakiet ustaw.

„Nie ma szans, by taka ustawa została podpisana przez prezydenta” – oświadczył Bogucki.

Polityk skrytykował „stygmatyzowanie jednej trzeciej polskich sędziów”.

Bogucki o projekcie Żurka: „Nie jest to kompromis”

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Zbigniew Bogucki ostro skomentował propozycję zmian w sądownictwie autorstwa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

– Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara – uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych „neosędziami”. Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta.

Zdaniem Boguckiego, podział sędziów na lepszych i gorszych, uzależniony od daty ich powołania, jest „nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim bezprawny”.

„Segregacja przypomina najgorsze czasy”

Polityk podkreślił, że prezydent nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji środowiska sędziowskiego.

– Segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy, jak proponują rządzący, kolory, przypomina najgorsze czasy – powiedział Bogucki.

Jego zdaniem, proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany to „pogłębianie chaosu i bezprawia”, a nie sposób na odbudowę zaufania do sądów.

Pałac Prezydencki szykuje własne projekty ustaw

Zbigniew Bogucki zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta przygotuje własny projekt ustawy lub pakiet ustaw, które mają „uporządkować sytuację w sądownictwie” i przywrócić stabilność systemu.

– Pałac Prezydencki przygotuje projekt ustawy lub ustaw, mających na celu uporządkowanie sytuacji w sądownictwie, i jeszcze w tym roku wniesie pakiet rozwiązań do Sejmu – zapowiedział Bogucki w rozmowie z „DGP”.

Jak dodał, celem tych zmian ma być odbudowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości bez naruszania konstytucyjnych zasad i niezależności sędziów.

Ustawa Żurka bez podpisu prezydenta

Zbigniew Bogucki nie pozostawił wątpliwości, że ustawa przygotowana przez ministra Żurka nie zostanie podpisana przez prezydenta.

– Nie ma żadnych szans na to, aby taka ustawa, gdyby oczywiście została w tej formie przyjęta przez parlament, zyskała podpis prezydenta – stwierdził jednoznacznie.

