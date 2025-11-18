Kolejny wielki cios w portfel Janusza Palikota! Ogromna grzywna do zapłaty! Jan Śpiewak triumfuje

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-11-18 10:45

To zdecydowanie nie jest dobry czas dla Janusza Palikota. Były poseł, znany ze swoich niekonwencjonalnych i nader kontrowersyjnych wystąpień, spędził kilka miesięcy w areszcie – został zatrzymany 3 października 2024 r. przez CBA w Lublinie i dopiero 27 stycznia 2025 r. wyszedł na wolność po tym, jak wpłacono 2 mln zł poręczenia. We wtorek 18 listopada Jan Śpiewak triumfalnie ogłosił na swoim Facebooku o kolejnym ciosie w Palikota. Sąd miał właśnie skazać go na ogromną grzywnę. Jakby tego było mało, to prokuratura będzie się odwoływać od wyroku, ponieważ owa kara... powinna być jeszcze wyższa!

Janusz Palikot, Jan Śpiewak

i

Autor: Artur Hojny / Super Express; Aliaksandr Valodzin/ East News
  • Janusz Palikot ponownie w finansowych tarapatach po decyzji sądu.
  • Sąd orzekł potężną grzywnę za naruszenie zakazu reklamy alkoholu w internecie.
  • Aktywista Jan Śpiewak informuje, że to jednak wcale nie koniec jego problemów.

Pod koniec sierpnia Jan Śpiewak, znany ze swojego zaangażowania przeciwko promocji alkoholu aktywista, obwieścił w swoich mediach społecznościowych, że "wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły"! Oznaczało to, że wyżej wspomniani dżentelmeni są zobowiązani do uiszczenia rekordowo wysokich kar (ącznie z kosztami sądowymi będą musieli zapłacić odpowiednio 495 tys. zł, 440 tys. zł i 335 tys. zł!).

Zobacz: Pistolet w jednym, wibrator w drugim ręku Janusza Palikota! Miał też ze sobą dwa manekiny

- Mamy super sukces! (...) Wymierzono im najwyższe grzywny w historii z mojego zawiadomienia - pisał. Aktywista podkreślił, że to on złożył przeciwko nim trzy lata temu zawiadomienie do prokuratury, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Galeria poniżej: Palikot i Wojewódzki skazani za reklamowanie alkoholu! Zapłacą kolosalną grzywnę

Palikot i Wojewódzki skazani za reklamowanie alkoholu! Zapłacą kolosalną grzywnę
11 zdjęć

We wtorek 18 listopada Śpiewak poinformował o kolejnym swoim sukcesie w walce z Palikotem. - Sąd właśnie skazał z mojego zawiadomienia Janusza Palikota na kolejne 200 tysięcy złotych grzywny za recydywę. Gdy miał już zarzuty za reklamy alkoholu wrzucał kolejne. Prokuratura będzie się odwoływać od wyroku, bo jako recydywa kara powinna być znacznie wyższa - napisał.

Sprawdź: Tak pobyt w areszcie zmienił Janusza Palikota. Zdjęcia z sali sądowej mówią wszystko

Palikot to bezwzględny przestępca, który kierował reklamy alkoholu do dzieci, jak wskazują liczne dowody stworzył piramidę finansową i okradł tysiące osób z oszczędności życia. Próbę jego publicznej rehabilitacji uważam za obrzydliwą i pokazującą jak nisko upadły media w Polsce. Niedługo ogłosimy kolejne dobre wieści z frontu sądowej walki z reklamami alkoholu, które zamieszczali celebryci - dodał. 

Polityka SE Google News
Sonda
Pamiętasz czasy, gdy Janusz Palikot był posłem?
KWAŚNIEWSKI MIAŁ SŁABOŚĆ DO PALIKOTA!
Sedno sprawy
A.BIELAN: Rząd zareagował późno na dywersję. SEDNO SPRAWY
Sedno sprawy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYROK SĄDU
ALKOHOL
JAN ŚPIEWAK
JANUSZ PALIKOT