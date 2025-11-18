Beata Kempa nie wytrzymała. „Czarzasty wstydem Tuska”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-18 9:38

Beata Kempa opublikowała w sieci emocjonalny wpis, w którym ostrzega, że wybór Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu będzie oznaczał „powrót neokomuny”, a decyzję tę, jak twierdzi,umożliwi Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Posłanka przywołała dramatyczne obrazy z historii PRL, zarzuciła władzy zdradę wartości i stwierdziła, że „czarny dzień dzisiaj nastał”. Jej słowa natychmiast wywołały polityczną burzę.

Beata Kempa opowiedziała o swojej chorobie. To jest kompletny dramat

i

Autor: TOMASZ GOLLA / SUPER EXPRESS Beata Kempa opowiedziała o swojej chorobie. "To jest kompletny dramat"
  • Kempa: „Powrót neokomuny umożliwia KO”
  • Ostre słowa o Czarzastym: „wstydem @donaldtusk”
  • Porównania do czasów bolszewizmu i SB
  • „Czarny dzień dzisiaj nastał” — najmocniejsze zdanie wpisu
  • Politycy PO odpowiadają w sieci, trwa starcie narracji

„Powrót neokomuny” — Kempa w ostrym tonie o Czarzastym

Beata Kempa zaczęła swój wpis od jednoznacznego ostrzeżenia:

„Jeżeli dzisiaj W. Czarzasty zostanie Marszałkiem Sejmu – to będzie oznaczać powrót NEOKOMUNY – umożliwiony przez m.in. tych z KO, którzy podobno ze starą komuną walczyli.”

Polityczka wpisuje ten krok w szerszą wizję „zdrady ideałów”, które, jej zdaniem, miały wyznaczać polską scenę polityczną po 1989 r.

Historyczne porównania i cios w rząd Tuska

W dalszej części Kempa przywołuje brutalne fragmenty historii PRL:

„Jak można nie pamiętać o tym, ilu bohaterów komuniści zamęczyli i zamordowali, jak upokarzali nasz Naród i szargali w błocie bolszewizmu, jak wypędzili mądrą i elitarną młodzież na przymusową emigrację…” 

To wprowadzenie prowadzi ją do jednoznacznego ataku na Donalda Tuska:

„Czarzasty – wstydem @donaldtusk.”

To zdanie w social mediach zaczęło żyć własnym życiem, cytowane przez polityków PiS i komentujących internautów.

„Honor to obce pojęcie dla Koalicji 13 grudnia”

„Ładunek był profesjonalnie przygotowany”. Kierwiński ujawnia szczegóły ataku

Kempa kontynuuje, oskarżając rządzących o brak zasad i przywiązania do państwa:

„Stołki i władza to nie wszystko, jeszcze trzeba mieć honor – a to obce pojęcie dla Koalicji 13 grudnia, która bardziej służy pogromowcom SB-ków niż wolnej, suwerennej, niepodległej i silnej Polsce.”

To jedna z najsilniejszych emocjonalnie części jej wpisu, bezpośrednio oskarżająca koalicję rządzącą o odejście od wartości, które PiS uważa za fundament państwa.

„Czarny dzień dzisiaj nastał” — finał, który wzbudził największe emocje

Wpis kończy się zdaniem, które błyskawicznie trafiło na nagłówki portali:

„Czarny dzień dzisiaj nastał.”

To dramatyczne podsumowanie całej serii zarzutów, od rzekomego powrotu komunizmu, przez polityczne układy, aż po ocenę sytuacji w państwie.

Polityczna burza po wpisie Kempy

Wpis błyskawicznie zaczął być cytowany wśród polityków PiS, a jednocześnie ostro atakowany przez polityków obozu rządowego. Dla jednych to „mocny głos obrony polskości”, dla innych „emocjonalny atak oparty na manipulacjach historycznych”.

Poniżej galeria zdjęć: Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

Włodzimierz Czarzasty
20 zdjęć
2025_11_17_Express Biedrzyckiej Andrzej Rychard
Sonda
Czy zgadzasz się z oceną Beaty Kempy dotyczącą Włodzimierza Czarzastego i rządu Donalda Tuska?
Sedno sprawy
A.BIELAN: Rząd zareagował późno na dywersję. SEDNO SPRAWY
Sedno sprawy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BEATA KEMPA