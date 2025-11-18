Beata Kempa nie wytrzymała. „Czarzasty wstydem Tuska”

- Kempa: „Powrót neokomuny umożliwia KO”
- Ostre słowa o Czarzastym: „wstydem @donaldtusk”
- Porównania do czasów bolszewizmu i SB
- „Czarny dzień dzisiaj nastał” — najmocniejsze zdanie wpisu
- Politycy PO odpowiadają w sieci, trwa starcie narracji
„Powrót neokomuny” — Kempa w ostrym tonie o Czarzastym
Beata Kempa zaczęła swój wpis od jednoznacznego ostrzeżenia:
„Jeżeli dzisiaj W. Czarzasty zostanie Marszałkiem Sejmu – to będzie oznaczać powrót NEOKOMUNY – umożliwiony przez m.in. tych z KO, którzy podobno ze starą komuną walczyli.”
Polityczka wpisuje ten krok w szerszą wizję „zdrady ideałów”, które, jej zdaniem, miały wyznaczać polską scenę polityczną po 1989 r.
Historyczne porównania i cios w rząd Tuska
W dalszej części Kempa przywołuje brutalne fragmenty historii PRL:
„Jak można nie pamiętać o tym, ilu bohaterów komuniści zamęczyli i zamordowali, jak upokarzali nasz Naród i szargali w błocie bolszewizmu, jak wypędzili mądrą i elitarną młodzież na przymusową emigrację…”
To wprowadzenie prowadzi ją do jednoznacznego ataku na Donalda Tuska:
„Czarzasty – wstydem @donaldtusk.”
To zdanie w social mediach zaczęło żyć własnym życiem, cytowane przez polityków PiS i komentujących internautów.
„Honor to obce pojęcie dla Koalicji 13 grudnia”
Kempa kontynuuje, oskarżając rządzących o brak zasad i przywiązania do państwa:
„Stołki i władza to nie wszystko, jeszcze trzeba mieć honor – a to obce pojęcie dla Koalicji 13 grudnia, która bardziej służy pogromowcom SB-ków niż wolnej, suwerennej, niepodległej i silnej Polsce.”
To jedna z najsilniejszych emocjonalnie części jej wpisu, bezpośrednio oskarżająca koalicję rządzącą o odejście od wartości, które PiS uważa za fundament państwa.
„Czarny dzień dzisiaj nastał” — finał, który wzbudził największe emocje
Wpis kończy się zdaniem, które błyskawicznie trafiło na nagłówki portali:
„Czarny dzień dzisiaj nastał.”
To dramatyczne podsumowanie całej serii zarzutów, od rzekomego powrotu komunizmu, przez polityczne układy, aż po ocenę sytuacji w państwie.
Polityczna burza po wpisie Kempy
Wpis błyskawicznie zaczął być cytowany wśród polityków PiS, a jednocześnie ostro atakowany przez polityków obozu rządowego. Dla jednych to „mocny głos obrony polskości”, dla innych „emocjonalny atak oparty na manipulacjach historycznych”.
