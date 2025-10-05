Kolejny rosyjski dron odnaleziony w Polsce. Prokuratura prowadzi śledztwo

Dron we wsi Zaręby Warchoły

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski” - poinformowała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie opublikowanym na platformie X w nocy z soboty na niedzielę.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła przyznał, że do Polski wleciało 21 dronów.

Norwegowie będą strzec polskiego nieba. Czy zestrzelą rosyjskie samoloty?

Uruchomiono wówczas procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

Drony i ich szczątki odnaleziono w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Kilkanaście dronów znalezionych w Polsce

We wrześniu Żandarmeria Wojskowa informowała o odnalezieniu niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec, pow. białobrzeski, Wodynie, pow. siedlecki oraz Sulmice koło Zamościa a także w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie).

Wcześniejsze główne lokalizacje, w których znaleziono szczątki to głównie lubelskie (np. Wyryki, Wohyń, Cześniki, Bychawka Trzecia), plus mazowieckie (Nowe Miasto nad Pilicą), łódzkie (Smyków) i świętokrzyskie. Służby apelują: nie dotykaj szczątków! Jeśli masz konkretne daty lub regiony, doprecyzuj.

Po incydencie z nocy z 9 na 10 września 2025 r. – największym od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej – znaleziono szczątki około 20 rosyjskich dronów które nie były uzbrojone (tzw. wabiki).

2025_10_03_Express Biedrzyckiej KOWALSKI GRUCA VOD3 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.