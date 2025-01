Kolejny kandydat na prezydenta. Zandberg powalczy o Pałac Prezydencki

Poseł Trela: Nawrocki to intelektualna pustka

Wybory prezydenckie 2025 już za kilka miesięcy. Datę przeprowadzenia pierwszej tury powinniśmy poznać 8 stycznia, a ze słów Szymona Hołowni wynika, że będzie to 11, 18 bądź 25 maja. - Tę decyzję ogłoszę w środę, chcę jeszcze skonsultować się dzisiaj, jutro z przewodniczącym Marciniakiem, z Krajowym Biurem Wyborczym - powiedział marszałek Sejmu podczas porannej rozmowy w RMF FM. Oczywistym jest, że nikt nie będzie robił wyborów w majówkę, bo to by było zupełnie absurdalne i w poprzek demokracji - powiedział marszałek Sejmu

Wybory prezydenckie 2025. Zandberg kolejnym kandydatem?

Tymczasem znamy już nazwiska kilku kandydatów, którzy powalczą o fotel prezydencki. Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli dotąd także: prezydent Warszawy, wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski; wicemarszałkini Senatu, Karol Nawrocki wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Hołownia z Polski 2050, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców. Wiele wskazuje na to, że nazwisko kolejnego kandydata poznamy w najbliższy piątek, 10 stycznia. Według nieoficjalnych informacji do których dotarło RMF FM, kandydatem Partii Razem ma być Adrian Zandberg. Polityk podczas kampanii wyborczej ma stawiać na program związany z lewicą: mieszkalnictwo, podwyżki dla budżetówki oraz rozwój infrastrukturalny.

Adrian Zandberg został posłem w 2019 roku, kiedy udało mu się uzyskać mandat z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zagłosowało wówczas na niego 140 tysięcy wyborców. Cztery lata później politykowi również udało się dostać do Sejmu, dzięki zdobyciu 64 tysięcy głosów.

