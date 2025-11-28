Kolejne starcie na linii rząd-prezydent. Sikorski wypomina Nawrockiemu nieznajomość prawa

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
PAP
PAP
2025-11-28 15:57

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że prezydent Karol Nawrocki „chciałby, aby rząd prosił go o zgodę na procedowanie ustaw”. Nie ma na to cienia podstawy prawnej, trzeba było przeczytać konstytucję przed decyzją o kandydowaniu - dodał Sikorski. Wicepremier zamieścił w piątek 28 listopada wpis na platformie X, w którym napisał o prezydencie i procesie legislacyjnym.

Nawrocki, Sikorski

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express; Jacek Dominski/ Reporter
  • Radosław Sikorski skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu brak podstawy prawnej do oczekiwania, że rząd będzie prosił go o zgodę na procedowanie ustaw.
  • Wypowiedź była reakcją na decyzję prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw i apel o wcześniejsze konsultacje projektów z rządem.
  • Nawrocki podkreślił, że korzysta z prawa weta w interesie obywateli i przedstawia własne propozycje zmian, aby pokazać konstruktywną rolę prezydenta.

Wet za weto

Wicepremier zamieścił wpis na platformie X, w którym napisał o prezydencie Nawrockim i procesie legislacyjnym. - „Pan Prezydent chciałby, aby rząd prosił go o zgodę na procedowanie ustaw tak, jak prezydent (Andrzej) Duda chciał, abym prosił o zgodę o kogo mogę wnioskować o powołanie na ambasadora. Nie ma na to cienia podstawy prawnej. Trzeba było przeczytać konstytucję przed decyzją o kandydowaniu” - napisał szef MSZ.

O co poszło? Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek 27 listopada o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska oraz rządu o konsultowanie projektów ustaw już na wczesnym etapie prac.

Nawrocki tłumaczy się interesem obywateli

O zawetowaniu ustaw prezydent Nawrocki poinformował na platformie X. „Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych” – napisał prezydent we wpisie. W dołączonym do wpisu nagraniu podkreślił, że trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiał równocześnie własne projekty zmian, „by pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy”.

KAROL NAWROCKI
RADOSŁAW SIKORSKI