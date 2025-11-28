Zandberg wyklucza wspólny start w wyborach z Nową Lewicą: "Takiej hybrydy jak lista opozycyjno-koalicyjna jeszcze nie było"

W 2023 roku Partia Razem startowała w wyborach razem z Nową Lewicą dowodzoną przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Formacja Adriana Zandberga nie weszła do rządu, ale popierała koalicję, po kilku miesiącach opuściła jednak wspólny klub i przeszła do opozycji. Teraz były kandydat na prezydenta wyklucza ponowne zawarcie sojuszu.

Ten rząd rozczarował ludzi

Adrian Zandberg ma jednoznacznie negatywną ocenę pracy rządu Donalda Tuska. Twierdzi, że to jego formacja robi to co obiecała wyborcom w 2023 roku, a koalicja rządząca nie doprowadziła do zapowiadanej zmiany. -  Ja ten rząd oceniam krytycznie. Uważam, że ten rząd rozczarował ludzi, którzy dwa lata temu głosowali za prawdziwą zmianą, a zamiast tego dostali w wielu sprawach po prostu zamianę na miejsca - mówi lider Partii Razem. Zandberg pytany o to, czy wchodzi w grę ponowne zawarcie wyborczej koalicji z Nową Lewicą kategorycznie stwierdza, że to rozwiązanie, które nie jest brane pod uwagę. - Nie było jeszcze takiej hybrydy jak lista opozycyjno-koalicyjna, w której jednocześnie startowałyby partie, które uważają, że rząd działa świetnie i że rząd zawiódł wyborców. Takiej hybrydy polska polityka nie widziała - mówił gość "Sedna Sprawy" 

Służba zdrowia i nauka leżą

Lider partii Razem krytykując poczynania obecnego rządu zwracał przede wszystkim uwagę na służbę zdrowia i naukę. - Skrócenie kolejek do lekarzy było wspólną obietnicą partii, które dwa lata temu szły w wyborach po zmianę. Kolejki są dłuższe i to nie jest przypadek, ale wynik tego, że w budżetach zapisywany jest 20 miliardowy deficyt w wydatkach na publiczną ochronę zdrowia - zwracał uwagę lewicowy polityk. Pytany w Radiu Plus o cały budżet na 2026 rok, który wkrótce będzie głosowany w Sejmie, stwierdził, że to antyrozwojowy dokument bo przewiduje zdecydowanie zbyt małe środki na Polską naukę. 

A. ZANDBERG: TEN BUDŻET JEST ANTYROZWOJOWY | Sedno Sprawy
