Kolejna znana osoba może wrócić do rządu. Coraz więcej informacji

Na oficjalne informacje w sprawie ostatecznego kształtu nowego rządu. Choć jako pierwszy szansę dostał obecny premier Mateusz Morawiecki, nie ustają dociekania, na kogo postawi lider PO Donald Tusk. Do tej pory nieoficjalnie mówi się o Szymonie Hołowni jako marszałku Sejmu, którego później ma zastąpić na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty.

Jak się okazuje, lider PO ma już kandydata na miejsce obecnego ministra kultury Piotra Glińskiego. Jak podaje Wirtualna Polska, ma go zastąpić były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. To właśnie on miałby być odpowiedzialny za szybkie wdrożenie zmian w TVP.

Trwają także rozważania, komu powierzyć stanowisko ministra edukacji. Jednym z kandydatów miała być Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, jednak miała się temu sprzeciwić Trzecia Droga. Jak podaje portal, partia Szymona Hołowni ma zająć się sprawami związanymi z tematu, z kolei Lewica dostanie sprawy społeczne. PSL ma sterować Ministerstwem Obrony Narodowej, rolnictwem i infrastrukturą.

Z kolei jak podaje wyborcza.pl, 10 listopada mają się zakończyć rozmowy dotyczące umowy koalicyjnej, a tym samym ujawnienie nazwisk ministrów i treść ustaleń.

